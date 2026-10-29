Air Astana выполнила первый рейс со спутниковым интернетом на борту

Из Алматы в Ташкент вылетел первый самолет Air Astana с высокоскоростным спутниковым интернетом на борту. Системой Wi-Fi оборудовали Airbus A321LR с регистрационным номером EI-KGB, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

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По данным министерства, проект осуществляется в сотрудничестве с SES, международным провайдером спутниковой связи. Установка оборудования выполняется собственными техническими специалистами авиакомпании на ее технической базе.

В прошлом году МИИЦР обозначило задачу сделать интернет доступным в поездах и самолётах. Сегодня спутниковая связь уже работает на железнодорожном транспорте и выходит на авиамаршруты.

Для Казахстана с его большими расстояниями доступ к интернету в дороге имеет особое значение. Он позволяет пассажирам оставаться на связи с семьёй и коллегами и пользоваться привычными цифровыми сервисами на протяжении путешествия.

Такие изменения наполняют практическим содержанием Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Поставленная Главой государства задача превратить Казахстан в цифровую страну реализуется в том числе через доступность связи там, где раньше ее не было.

За появлением интернета на борту стоит работа ведомства с международными спутниковыми операторами, уполномоченными органами и участниками рынка. Она включала переговоры, согласование условий работы и подготовку необходимых регуляторных решений.

В министерстве проработали изменения в законодательство и требования к негеостационарным спутниковым системам. Для воздушного и водного транспорта были предусмотрены специальные условия, позволившие снять регуляторные барьеры для подключения. Параллельно с операторами согласовали соблюдение казахстанского законодательства, включая требования безопасности.

Эта работа создает возможности для расширения спутниковой связи на транспорте, а также в удаленных и труднодоступных районах Казахстана.

«За последний год была проведена большая работа по созданию регуляторных условий для запуска спутникового интернета на борту самолетов. Совместно с зарубежными партнерами, международными спутниковыми операторами и профильными организациями мы проработали вопросы использования негеостационарных спутниковых систем на воздушном транспорте. Это позволило перейти к практическому внедрению технологии. Первый подключенный борт Air Astana стал конкретным результатом этой работы. Продолжим расширять доступ к качественному интернету, чтобы граждане могли оставаться на связи в пути, в том числе в поездах и самолетах», — отметил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

В течение промо-периода, который продлится до 31 января 2027 года, бесплатный доступ к интернету будет предоставлен всем пассажирам. Оснащение флота Airbus A321LR высокоскоростным Wi-Fi продолжится поэтапно в течение 2027 года, добавили в МИИЦР.