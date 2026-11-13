Air Astana запускает регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх из Алматы и Астаны

Авиация

Рейсы из Алматы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться по понедельникам и четвергам, а из Астаны - по вторникам и пятницам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Air Astana запускает регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх (Египет) с 10 декабря из Алматы и 11 декабря из Астаны. Теперь популярный курорт на побережье Красного моря станет еще доступнее для самостоятельных путешествий, сообщает Kazpravda.kz

“Ранее рейсы в Шарм-эль-Шейх выполнялись исключительно в рамках чартерных программ (...) Переход на регулярное расписание расширяет географию вылетов из Казахстана и даёт туристам гибкость при планировании путешествий в Египет в осенне-зимний сезон”, - говорят в компании.

Рейсы из Алматы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться по понедельникам и четвергам, а из Астаны - по вторникам и пятницам.

Из Алматы вылет рейса КС8275 осуществляется в 07:20, прибытие в Шарм-эль-Шейх - в 11:50 (время в пути: 7 ч 30 мин).
Вылет обратного рейса KC8276 - в 12.50, прибытие в Алматы - в 22.10.

Из Астаны вылет рейса КС8277 - в 06:50, прибытие в Шарм-эль-Шейх - в 10:45 (время в пути: 6 ч 55 мин).
Вылет обратного рейса КС8278 - в 11.55, прибытие в Астану - в 20.50. Указано местное время для каждого аэропорта.

Минимальная стоимость авиабилета со всеми сборами в эконом-классе и бизнес-классе по направлению Алматы-Шарм-эль-Шейх-Алматы составляет 283 690 и 597 864 тенге, соответственно.

Минимальная стоимость авиабилета со всеми сборами в эконом-классе и бизнес-классе по направлению Астана-Шарм-эль-Шейх-Астана составляет 283 734 и 588 932 тенге, соответственно.

#Астана #Алматы #Египет #рейсы

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