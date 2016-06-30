Air Astana запустила новый рейс Алматы – Тегеран

Национальный авиаперевозчик "Эйр Астана" сегодня, 30 июня, открывает новый прямой рейс из Алматы в Тегеран, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в компании, полеты будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам на современных воздушных судах "Эмбраер 190", располагающих салонами экономического класса (88 мест) и бизнес-класса (9 мест). Согласно расписанию, вылет из Алматы назначен на 10.55, самолет прибывает в Тегеран в 13.20. Обратно из Тегерана – в 14.20, прилетает в Алматы в 19.05 (время местное).
Средняя продолжительность полета рейса Алматы – Тегеран составляет 3 часа 55 минут, Тегеран – Алматы – 3 часа 30 минут. Минимальная стоимость билета в эконом-классе в оба конца, со всеми сборами, кроме сервисного, составляет 97 867 тенге, в бизнес-классе – 315 070 тенге по текущему курсу.
"Я уверен, что нашим иранским гостям будет интересна история и культура Казахстана. Но, помимо этого, Алматы может предложить роскошные горнолыжные курорты, культурные события в течение всего года, большое разнообразие шопинг-моллов и высокую кухню за приемлемую цену и качество. Новое направление, соединяющее Казахстан с Ираном, предоставит удобные стыковки к сети маршрутов "Эйр Астаны" в СНГ и Азию, в частности в города Пекин и Урумчи", – сказал старший вице-президент АО "Эйр Астана" по продажам и маркетингу Ибрагим Жанлыел.