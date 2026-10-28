Airbus против Boeing: кто лидирует в мировой гражданской авиации

В мире,Гражданская авиация
Айман Аманжолова
корреспондент

Опубликован топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Когда речь заходит о гражданских самолетах, сразу вспоминаются Airbus и Boeing. Однако гражданская авиация включает в себя не только коммерческие авиалайнеры, но и, например, самолеты авиации общего назначения и деловой авиации. На карте отмечены страны, в которых в 2025 году произвели и поставили заказчикам больше всего гражданских самолетов.

Авторы рейтинга учитывали не просто собранные в 2025 году самолеты, а уже переданные заказчику. Помимо самолетов гражданской, общего назначения и деловой авиации, они учли небольшие турбовинтовые и региональные самолеты. 

Прежде чем переходить к рейтингу стран, узнаем, кто же победил - Airbus или Boeing? Тут лидерство осталось за Airbus с 793 самолетами. Boeing в свою очередь произвел 600 самолетов.

Однако в битве «Франция против США» лидерство с большим отрывом осталось за Соединенными Штатами. В 2025 году там произвели 2485 самолетов: Boeing (600), Cirrus (797), Textron Aviation (639), Gulfstream (158) и Piper (291).

Франция оказалась на втором месте с 960 самолетами: Airbus (793), Daher (76), Dassault (37), ATR (32) и Elixir (22). Самолеты Airbus авторы рейтинга отнесли только к Франции, но стоит учитывать, что их производят и в других странах.

На третье место попала Австрия с 235 самолетами Diamond Aircraft. Компания преимущественно производит самолеты авиации общего назначения и мотопланеры.

Бразилия редко ассоциируется с самолетами гражданской авиации, однако в 2025 году там произвели 233 самолета: Embraer Commercial (78) и Executive Jets (155). Embraer - один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Executive Jets - подразделение Embraer, специализирующееся на частных и корпоративных бизнес-джетах.

Замыкает топ-5 Италия с 219 самолетами: Tecnam (216) и Piaggio (3). В десятку главных «самолетных стран» также вошли Канада (157), Швейцария (132), Словения (53), Китай (30) и Япония (12).

#рейтинг #самолет #Boeing #Airbus

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