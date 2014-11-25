"Ак Барс" продлил серию поражений "Барыса" до пяти матчей в КХЛ
Асель Есетова
Астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 3:2. Авторами шайб у победителей стали Оскар Меллер и дважды Дмитрий Обухов. У "Барыса" отличились Найджел Доус и Брэндон Боченски.
Таким образом, подопечные Андрея Назарова потерпели пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ. После 32 матчей в активе "Барыса", который занимает шестое место в Восточной конференции, осталось 49 очков. "Ак Барс" благодаря этой победе набрал 65 баллов и вышел на первое место на "Востоке".