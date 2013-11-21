«Ак булак» – под общественный контроль

Народные коммунисты предлагают повсеместно создать общественные комиссии, которые возьмут под свой контроль целевое расходование средств. Только так можно остановить разворовывание бюджетных денег, выделенных на водоснабжение.

Жамбыл Ахметбеков, депутат Мажилиса Парламента РК, решил начать эту работу с юга, где вопрос обеспечения водой стоит остро. По данным прокуратуры области, из числа реализованных 165 объектов в рамках государственной программы «Ак булак» не работают водопроводные системы в 15 населенных пунктах. Десятки миллионов тенге были выплачены за якобы построенные объекты, которые на самом деле существуют только на бумаге.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры области для строительства магистрального группового водопровода в Сарыагашском районе из республиканского бюджета выделено 100 млн. тенге. Помимо этого, для завершения законсервированного объекта в селе Актас Шымкента выделено 8,5 млн. тенге, здесь в настоящее время возоб­новлены строительно-монтажные работы. По каждому простаивающему объекту принимаются конкретные меры по их подключению. В дисциплинарном порядке наказаны 9 должностных лиц, в том числе курирующие заместители акимов нескольких районов.

Сегодня в ЮКО ведется строительство 47 объектов водоснабжения на общую сумму 12,5 млрд. тенге, что позволит бесперебойно подавать воду в 665 населенных пунктов. Противостоять хищениям сможет общественный контроль.

Жамбыл Ахметбеков считает очень важным, чтобы общественность подключилась на этапе проведения строительно-монтажных работ. Для этого КНПК намерена привлечь на общественных началах компетентных специа­листов, желающих включиться в проведение проверок. Двери партийной организации открыты для всех желающих специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

