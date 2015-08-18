«Ак кобелек» против «химии» Свежий выпуск 497 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

– Именно тогда я услышал об исследованиях новосибирского ученого Виктора Вячеславовича Глупова, – рассказывает директор института Абай Сагитов. – Прочитав его публикации, узнал, что у него есть отдел, где разрабатываются биопрепараты и ведется поиск полезных бактерий, грибов, вирусов, эффективных в борьбе с вредными насекомыми. Попросил одного своего новосибирского знакомого познакомить меня с профессором и вскоре полетел в Новосибирск на встречу с Виктором Вячеславовичем.

Наши с ним научные интересы совпали, и я направил в возглавляемый им Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук нескольких аспирантов для освоения методики исследования биопрепаратов. Когда они вернулись, мы создали лабораторию биотехнологии и занялись поисками бактерий и грибов для разработки биопрепарата, эффективного в аридной, то есть сухой зоне.

…Листогрызущая гусеница американской белой бабочки (опасный карантинный вредитель) впервые появилась в Казахстане в 2004 году. Ученые из Казахского НИИ защиты и карантина растений считают, что ее завезли из Китая с поступающими оттуда грузами. Прожорливая гусеница подчистую объедала листья на деревьях и кустарниках. Как вспоминают очевидцы, было несколько жутковато видеть в начале лета начисто лишенные листвы ветки. Кстати, когда перед Пекинской Олимпиадой в столице Китая столкнулись с такой же проблемой, власти к каждому дереву приставили человека для обработки его ядохимикатами. Наша карантинная инспекция тоже в отчаянии схватилась за голову – паркам, садам и немногочисленным казахстанским лесам грозила опасность. И неизвестно, чем бы закончилась борьба с гусеницей, если бы летом 2005 года в Илийском районе Алматинской области сотрудники Института защиты растений не обнаружили очаг ее массовой гибели. Казахстанские микробиологи выделили в чистую культуру бактерию, паразитирующую внутри вредоносной гусеницы. Когда начали массово заражать вредителей, результат превзошел ожидания – бактерия действовала стопроцентно!

– Услышав о найденной нами бактерии, из Новосибирска приехал со своей командой Виктор Вячеславович Глупов и ученые из Всероссийского института защиты растений. И совместными усилиями ученых двух стран был создан новый биопрепарат, – продолжает Абай Сагитов. – До этого был известен ее американский аналог на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Его эффективность составляла 45%. Это тоже достаточно высокий показатель, но дело в том что этот биологический препарат работал в основном во влажной среде, а выделенная в нашей лаборатории бактерия хорошо показала себя и в сухой зоне. И опять пришел на помощь профессор Глупов. Он помог нам провести идентификацию, то есть точно определить вид, подвид выделенной нами полезной бактерии, и мы совместно с российскими учеными запатентовали ее. Протестировав ее на ста разных вредителях и в Казахстане, и в Скандинавии, выяснили, что она уничтожает все виды листогрызущих чешуекрылых. А в наших краях, как известно, одних только совок (вредители, повреждающие листья, стебли и плоды растений) более 20 видов – хлопковая, озимая, клеверная и другие. Мы запатентовали чудо-бактерию под названием «Ак кобелек». Кстати, столь красивым именем она обязана Виктору Вячеславовичу: он предложил сочетание «белая бабочка» перевести на казахский язык.

Казахстанские ученые уже несколько лет используют «Ак кобелек» при обработке деревьев в парках. Недавно, например, уступая слезным мольбам соседей, массово обработали приграничные с нашей страной лесополосы в Кыргызстане, которые были сплошь усеяны гусеницами американской белой бабочки. Однако это только единичные примеры. Отдельные городские акимы предпочитают биопрепаратам химические средства защиты зеленых насаждений через аффилиированные компании. И хотя, согласно существующим правилам, обрабатывать ими в городе и вокруг водоемов в радиусе двух километров не рекомендуется, для Алматы в весеннее и летнее время нередка картина, когда люди в масках и спецодежде поливают из шлангов деревья, а рядом беспечно гуляют женщины с маленькими детьми.

По словам академика А. Сагитова, он теперь уже и не ждет ни от кого помощи в продвижении биопрепарата. Призвав в союзники Виктора Вячеславовича Глупова, составил вместе с ним план. В начале марта 2015 года российский коллега увез в Новосибирск штамм бактерии «Ак кобелек». Завод в Бердске (это городок в Сибири) выпустит по заказу Казахского НИИ защиты и карантина растений несколько тонн препарата. Первым заказ на «Ак кобелек» сделал некий крупный бизнесмен, чтобы обработать полторы тысячи гектаров виноградных плантаций.

– Обработка одного гектара при расходе 4–5 килограммов обойдется ему в 130–150 долларов, но эти расходы окупят себя в десятки и даже сотни раз, когда он получит богатый экологически чистый урожай, – заверяет Абай Сагитов.

Следом за «Ак кобелеком» в Институте защиты растений появился еще ряд биопрепаратов – против колорадского жука, саранчи, яблоневой плодожорки и других (всего 11 наименований) вредителей. Выведенный в лаборатории института грибной биопрепарат против саранчи, как считают его создатели, будет не менее востребован, чем «Ак кобелек».

– Им мы опрыскиваем осенью места кладки яиц этих насекомых, и весной, если пройдет один или два дождя, ни одна личинка не выживает, – сообщил директор Института защиты растений. – Сейчас представители одной швейцарской фирмы хотят испытать его в засушливом Марокко. В случае если он хорошо себя покажет, они готовы купить у нас патент.

А «Ак кобелек» уже вошел в справочник регистрации разрешенных в Казахстане биологических и химических средств. Однако, несмотря на это, ученые никак не могут пробить участие препарата в госзакупках. Нет, говорят, закона, регламентирующего его закупку. А ведь речь идет ни много, ни мало о здоровье нации. Ядохимикаты, с помощью которых выращивается сельскохозяйственная продукция, никак не могут способствовать этому, наоборот – к осени в разы увеличивается численность вредителей.

Если у нас здесь появится завод по производству биопрепаратов, то Казахстан не только полностью удовлетворит свои потребности в биопрепаратах для обработки плодовых, зерновых и технических культур, но и сможет продавать их за рубеж. «Ак кобелек», уверен Абай Сагитов, окупит себя в первый же год. Сейчас его у нас жаждут купить Кыргызстан и Узбекистан, Азербайджан, Иран. А в Алматинской области – жемчужине сельского хозяйства республики, где достаточно воды и относительно хороших земель, а самое главное – теплых солнечных дней, – используя этот и другие биопрепараты плюс современные технологии, можно значительно поднять урожайность.