​Академическая эффективность

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и реализации планов развития университета КИМЭП.

Президент подчеркнул эффективность работы вуза в деле подготовки квалифицированных специалистов для нужд современной экономики.

– Университет был создан в 1992 году. За эти годы вуз окончили около 12 тысяч студентов. Сегодня здесь трудится профессорско-преподавательский состав из различных стран мира. На платной основе обучаются 2 109 студентов по 29 образовательным программам, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Чан Йан Бэнг отметил, что 93% выпускников университета трудоустраиваются в течение 6 месяцев после окончания обучения.

Президент АО «Университет КИМЭП» также подчеркнул, что в текущем году учебное заведение было признано лучшим в сфере развития науки и инноваций по версии Независимого агентства по обеспечению качества в образовании, сообщила пресс-служба Президента РК.

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