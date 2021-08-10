Академическая история Казахстана – этап большого пути

Общеизвестно, что историческое сознание во многом определяет национальное самосознание, формирует его. По этой причине с первых лет независимости Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев придавал особое значение переосмыслению исторического прошлого страны и ее народа, получившего долгожданную возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой.



К проблематике национальной истории Елбасы возвращался неоднократно. Свидетельство этому – такие программы, как «Народ в потоке истории», «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру» (ее историческое направление), а также такие программные документы, как «Улытауское интервью» 2017 года и статья «Семь граней Великой степи».



Политику Первого Президента в этом направлении последовательно продолжает и развивает Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом наглядно свидетельствуют празднование 750-летия Золотой Орды в 2019–2020 гг., выход президентской статьи «Независимость превыше всего», активизация работы Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий.



Закономерным и чрезвычайно важным шагом стало начало работы над 7-томной Академической историей Казахстана, призванной в дальнейшем послужить основой для школьных и вузовских учебников, которые, в свою очередь, как раз и формируют массовое историческое сознание в масштабах всего общества.



Эту большую работу начинает сегодня Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова при координирующей роли Министерства образования и науки Республики Казахстан.



Известно, что история – самая субъективная из всех гуманитарных наук. Это наука не только о фактах прошлого, но преж­де всего о смысле этих фактов для настоящего и будущего. Даже самый объективный историк не может «избавиться» от своего собственного присутствия и от особенностей своего субъективного восприятия, на которые неизбежно накладывают свой отпечаток время и среда, а иногда и личные мотивы.



Тем не менее все же существует реальная грань между «естественной», неизбежной долей субъективизма и откровенной подгонкой истории под идеологию. Увы, во времена СССР историческая наука была именно заложницей господствующей идеологии того времени. Исторические факты должны были «служить» построению новой общности «советский народ», наиболее неудобные из них просто предавались забвению, вычеркивались из народной памяти.



Однако сегодня мы живем, выражаясь словами Елбасы, в эпоху крушения трех идеологий – коммунизма, фашизма и либерализма. Обретенная 30 лет назад независимость дала нашему народу возможность исследовать собственное прошлое свободно и объективно, при этом ставя во главу угла свои собственные краеугольные смыслы, а не навязанные извне. Написание адекватной национальной истории – задача сегодня не менее важная, чем развитие экономики страны или инновационный прорыв.



При этом крайне важно пройти между Сциллой историчес­кого нигилизма и Харибдой популистского мифотворчества. Именно по этой причине Президент Касым-Жомарт Токаев в своей упомянутой выше программной статье «Независимость превыше всего» особо указал, что историей должны заниматься историки, а не политики. Именно в этом русле осущест­вляется инициатива по созданию 7-томной Академической истории Казахстана.



Советская историография оставила два крупнейших «белых пятна» в нашем историческом сознании.



Одно из них – это история нашего средневековья, и прежде всего блистательная эпоха Улуг Улуса – Золотой Орды, к которой восходят корни нашего этногенеза и государственности, нашего единства с братскими тюркскими народами и наших многовековых связей с другими этносами Евразии.



Другое «белое пятно» в нашей истории – это правда о той чудовищной социальной цене, которую народ Казахстана заплатил за советскую модернизацию при всех ее признанных достижениях. Этот период, когда мы были помимо своей воли насильственно вовлечены в грандиозный по-своему, но в итоге чужой эксперимент, сегодня требует самого тщательного осмысления, включая непростой вопрос о доле нашей собственной ответственности за происшедшее.



Порой можно слышать мнение, согласно которому раскрытие всей правды об историческом прошлом якобы может негативно сказаться на взаимоотношениях между этносами Казахстана, разбередить старые раны и посеять рознь. В итоге нам предлагают «не зацикливаться» на истории, «поменьше о прошлом».



Однако, по нашему мнению, такой подход является глубоко ошибочным. Если рассматривать тысячелетия истории Казах­стана как единое целое, проецируя эту величественную панораму на настоящее и будущее, то мы увидим, что на протяжении многих веков территория срединной Евразии – исторического Дешт-и-Кипчака – современного Казахстана была ареной последовательных усилий по консолидации разноязыких народов и племен, по созданию крупных и жизнеспособных государств, по наведению мостов между культурами и цивилизациями.



Можно сказать, что история Казахстана – это по сути и в основе своей есть история объединения. Многовековые исторические тренды сегодня находят прямое продолжение в политике руководства современного Казахстана – причем это касается как внешней, так и внутренней политики казахстанского государства. Таким образом, правильно поданная история не разъединит, но, напротив, послужит консолидации всего казахстанского общества.



К примеру, жертвами политических репрессий были не только казахи, но представители всех этносов Казахстана. В страшные годы Голодомора-Ашаршылық вместе с казахами погибли сотни тысяч раскулаченных русских крестьян. Как может «разъединить» нас память об общей трагедии? Или, к примеру, участники восстаний 1920–1930-х годов – чем они принципиально отличаются от участников знаменитого Тамбовского восстания в России? Которые тоже, несомненно, «убивали красных». Именно объединение нашего общества является конечной целью работы Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий.



Не будет большим преувеличением сказать, что Академическая история, которая впоследствии станет основой для школьных учебников – документ, по своей важности сравнимый с Конституцией страны.



Остается лишь пожелать удачи рабочей группе и оказать всемерную поддержку этому судьбоносному начинанию – еще одному этапу большого пути, на который наша страна и ее народ вступили 30 лет назад, перед лицом всего мира провозгласив независимость Республики Казахстан.

