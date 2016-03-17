Кадры, еще раз кадры



Проект Европейского сою­за «Реформа и модернизация государственной службы Правительства Казахстана» осуществлялся на протяжении четырех лет, начиная с января 2012 года. Всего за этот период Европейским союзом, по словам вице-министра по делам государственной службы РК Инны Ахметовой, на реализацию проекта было выделено более 4,5 млн евро.

Структура проекта состоит из трех основных компонентов, нацеленных на содействие модернизации законодательства, кадровой политики и системы обучения в рамках реформы государственной службы Казахстана. Первый компонент направлен на реализацию положений Концепции новой модели государственной службы в Казахстане. Вклад проекта в этом отношении выражался в проведении анализа структуры Министерства (раньше – Агентства) по делам государственной службы, в разработке стратегических документов и законодательных актов.

Второй компонент ориентирован на усиление институционального потенциала и кадровых служб государственных органов, разработку функциональной системы e-kyzmet и мониторинг оценки эффективности государственных органов и служащих. Это позволило усовершенствовать меры по реформе государственной службы, создать четкие критерии и методы оценки деятельности государственных органов, а также воссоздать систему управления человеческими ресурсами внутри государства в соответствии с европейскими стандартами.

И третий компонент направлен на содействие процессу усиления институцио­нального потенциала Академии государственного управления при Президенте РК. Институциональное развитие данного ведомства позволило обеспечить качественное образование и повышение квалификации государственных служащих с учетом их профессиональных потребностей. Для организационного обновления проведены анализ стратегии обучения и новейшая разработка учебных программ и материалов. Кроме того, проект предоставил поддержку в улучшении качества научно-исследовательской и издательской деятельности в сотрудничестве с передовыми европейскими институтами, что позволило расширить взаимодействие научных сообществ Европы и Казахстана в сфере государственного управления.

Учиться, право, не грешно

Особо отметим, что проект позволил проводить обу­чение преподавателей академии с целью перенять современный европейский опыт по модернизации государственной службы. По словам Эдуарда Захарченко, ключевого эксперта проекта, работа с академией велась по нескольким направлениям. В частности, добиться того, что профессорско-преподавательский корпус перешел на проведение обучения госслужащих по современным методикам, используя практико-ориентированные и инновационные подходы.

– И здесь многого удалось достигнуть, – говорит Э. Захарченко. – Практически за 2,5 года были пересмотрены все существующие программы с использованием новейших стандартов и подходов, которые сегодня используются в передовых странах Европы. Также была подготовлена стратегия развития академии, где особенное внимание уделяется развитию науки. Не секрет что большинству преподавателей не хватает времени на достаточное занятие наукой. И это был большой минус. Сейчас отношение к науке заметно изменилось. Это мы можем увидеть по таким фактам, как рост количества исследовательских проектов, количества публикаций в международных научных изданиях – если раньше мы говорили о единичных публикациях в серьезных журналах, то теперь можно говорить о десятках статей и выступлений в журналах, которые имеют высокий научный показатель.

Еще одно направление – налаживание партнерских связей с передовыми, лидирующими вузами мира, преж­де всего с европейскими. В этом направлении также достигнут существенный прогресс. Были подписаны меморандумы с основными объединениями государст­венного управления ряда западных стран, среди которых сеть ОСЭР, академии европейских стран, восточноевропейских школ государственной политики. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с конкретными ведущими вузами мира, в том числе французскими, голландскими и британскими университетами.

– Особое внимание следует обратить на то, что академией были разработаны новые продукты и формы обучения корпуса «А», то есть разработана своя собственная школа по написанию кейсов (кейсовых ситуа­ций), – отмечает Э. Захарченко. – Это принципиально новый подход. Еще пять лет назад обучение в академии происходило по обыкновенной классической схеме.

Еще одно направление – разработка проектных программ по обучению госслужащих, таких как проектный менеджмент. Одним из трендов в государственной службе в мире является использование инструментов ведения бизнеса на госслужбе. Практически во всех развитых странах используются формы, которые доказали свою эффективность в бизнесе. К примеру, в той же Великобритании была создана собственная система проектного менеджмента, специально сформированная под работу государственных органов. И академия выступила в этом отношении новатором – именно ее преподаватели прошли обучение в Англии и получили сертификаты международного образца с правом обучения госслужащих.

От аттестации к аккредитации

Не секрет, что во всем мире уже отходят от такого понятия, как аттестация, и постепенно переходят к аккредитационному методу оценки состоятельности. Вот и нынешняя поездка ряда сотрудников Академии государственного управления при Президенте РК в Лондон была связана именно с этим новым трендом в сфере государственной службы.

Группа состояла из представителей разных структур и подразделений Академии государственного управления при Президенте РК. Здесь были и представители отдельных институтов (Институт управления и Институт правосудия), и админист­раторы разных программ. В академии существует центр академических программ, который занимается созданием обучаю­щих программ, расписанием, разработкой сетки обучения госслужащих и т. д., и их представители также стали частью этой группы.

Обучение проводили преподаватели Британского аккредитационного совета – организации, специализирующейся в аккредитации высших учебных заведений королевства. У ВАС существует контракт с правительством Великобритании, в частности департаментом образования, и он является партнером правительства в сфере аккредитации высших учебных заведений страны. ВАС проверяет стандарты обучения, уровень преподавания, качество инфраструктуры, то есть практические парамет­ры «жизнедеятельности» любого учебного заведения. Регулярные и беспристрастные проверки держат учебные заведения в «тонусе», не позволяя снижать стандарты оказываемых образовательных услуг. И это тоже вызывает уважение и доверие к степеням, сертификатам и прочим «корочкам», которые выдаются учебными заведениями Англии.

Особенности западного преподавания бросались в глаза даже во время обучения. Лекторы, в отличие от наших, не читали монотонные многочасовые лекции, а скорее, вели собеседование со своими слушателями, стараясь не только донести что-то новое, но и сразу же узнать мнение своих «учеников» по тому или иному утверждению. Потому проявление таких непедагогических привычек, как перебивание и активное обращение к лектору с вопросами, здесь только приветствовалось.

Вручая сертификаты о прохождении курса обучения, руководство Британского аккредитационного совета особо отметило не только высокий уровень базовых знаний и способность казахстанских слушателей «быстро впитывать знания», но и «здоровое любопытство», проявленное ими во время семинарских занятий.

В рамках образовательной поездки в ВАС казахстанским слушателям представилась возможность побывать и ознакомиться с работой одного из колледжей в цитадели мировой науки – в Кембридже. Что стало полной неожиданнос­тью – учебное заведение, можно сказать, имеет казахские корни. Почему? Но это уже другая история…