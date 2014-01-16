Академик Абай САГИТОВ: У нас есть возможность продлить жизнь человека до 150 лет

Отвечая запросам времени

Основная миссия КазНИИЗиКР, который с 2002 года входит в систему Минсельхоза, а с 2007 года находится в составе АО «КазАгроИнновация»,– способствовать снижению потерь урожая от вредителей и сокращению объема использования пестицидов. Иными словами, вносить научный вклад в обеспечение продовольственной, экологической и национальной безопасности республики.

На основе изучения особенностей биологии вредителей, болезней и сорных растений, влияния агроприемов, естественных врагов на развитие вредных организмов в институте разработаны интегрированные системы по защите сельскохозяйственных культур, лесных насаждений и пастбищ, созданы гибридные линии яровой мягкой пшеницы, обладающие групповой устойчивостью к болезням и высокой продуктивностью.

Впервые создан отечественный биопрепарат под торговым названием «Ақ көбелек, с.п.», предназначенный для борьбы с вредными чешуекрылыми насекомыми. Учеными института разработан инновационный комплекс агротехнических мероприятий, способствующих уменьшению пестицидной нагрузки при производстве различных сельскохозяйственных культур, при этом данные инновации позволяют, в частности, в условиях поливного земледелия свести к минимуму зависимость от природно-климатических условий, уменьшить эрозию почвы, оптимально использовать водные ресурсы и, как следствие, данный инновационный комплекс позволяет повысить рентабельность производства. Изучена динамика разложения пестицидов, установлены научно обоснованные регламенты, нормативы, ограничения для каждого препарата и большого ассортимента сельхозпродукции с целью охраны окружающей среды и здоровья населения.

Сегодня научные коллективы из передовых стран уже сумели разработать и предложить к использованию экологически чистые технологии защиты растений, поскольку применение пестицидов приводит к загрязнению открытых водоемов и подземных вод, почвы и атмосферы и, что не менее страшно, к возникновению устойчивых к пестицидам популяций вредителей. Наиболее же критическим фактором является негативное воздействие ядохимикатов на здоровье человека.

С каждым годом все ощутимее эта проблема проявляется в хлопкосеющих районах юга республики, где практикуется чрезмерное использование ядохимикатов. К ученым института за помощью обращаются фермеры и жители этого региона и просят остановить использование пестицидов. Тут уместно сказать о том, что из государственного бюджета на химическую борьбу лишь с одним вредителем – хлопковой совкой – ежегодно выделяется порядка 200 млн. тенге. Но эти целевые расходы уже не приводят к достижению желаемых результатов, так как химические инсектициды практически не действуют на вредителя. Зато тонны бесцельно вносимых препаратов, ядовитым туманом нависающие над селами при опрыскивании близлежащих хлопковых полей, оборачиваются самыми негативными последствиями.

В контексте продовольственной и экономической безопасности

Несомненно, что всемерная поддержка и понимание интересов ученых со стороны Главы государства Н. Назарбаева и растущий объем финансирования науки из республиканского бюджета позволяют заниматься внедрением экологически чистых методов защиты растений. Коллектив института вносит существенный научный вклад в обеспечение продовольственной и экологической безопасности нашей страны. Одним из важнейших направлений в этом отношении является комплекс мер по недопущению распространения на территории страны особо опасных карантинных вредных насекомых, фитопатогенных организмов и семян сорных растений. От того, насколько успешно будет организована эта работа, во многом зависит эффективность всего аграрного производства республики, а также сохранность лесных угодий.

С каждым годом при обследовании территории республики специалисты института выявляют все больше новых очагов бактериального ожога плодовых культур.

– Работать сегодня приходится в непростых условиях, – признается директор института, академик HAH РК, профессор Абай Сагитов. – В годы независимости Казахстан стремительно расширил спектр закупок растительной продукции. Переход от централизованного планирования к внешней торговле и рыночной экономике коренным образом изменил систему противодействия биологическим рискам. Совершенно очевидно, что работа по противостоянию угрозам карантинных вредных организмов проводится сегодня не только в условиях резко возросшего диверсифицированного импорта, но и в тот важный для Казахстана момент, когда мы практически приступили к восстановлению аграрного сектора отечественной экономики, к обретению продовольственной независимости.

С профессором Сагитовым трудно не согласиться – как интеллектуальный центр КазНИИЗиКР ведет интенсивную работу по изучению и диагностике организмов, представляющих серьезную опасность для сельского хозяйства, а значит – и для экономики Казахстана.

Инновации – компонент успеха

Участие в новых исследованиях, в том числе за рубежом, в международных научных программах, использование современных технологий и оборудования открывает перед КазНИИЗиКР широкие перспективы для совершенствования научно-технических основ обеспечения фитосанитарной безопасности нашей страны.

Сейчас КазНИИЗиКР при поддержке АО «КазАгроинновация» и МСХ проводит обширную пропаганду биологических средств борьбы с вредными насекомыми. Эта работа породила устойчивый спрос на полезных насекомых-энтомофагов и биопрепараты – как у сельхозпроизводителей, так и у городских специалистов, отвечающих за состояние лесопарковых зон. Спрос есть и у Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ – для защиты лесных угодий в природных резерватах и заповедниках, где законодательно запрещено использование химикатов. На базе института в скором времени планируется запустить лабораторно-производственный комплекс по малотоннажному производству био­препаратов.

Все лаборатории института оснащены современными оптическими приборами, что позволяет на высоком уровне проводить изучение морфологических особенностей, измерение различных параметров выявленных насекомых, нематод, грибов, бактерий и семян сорных растений. Благодаря развитию экспресс-методов диагностики в последние годы в КазНИИЗиКР стали динамично эволюционировать лаборатории вирусологии и бактериологии. Здесь систематически проводится мониторинг импортных семян и посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.

С целью оптимизации научных исследований и внедрения новых методов экспертизы в области карантина растений КазНИИЗиКР заключил ряд соглашений с различными научно-исследовательскими и производственными учреждениями, в том числе зарубежными. Уже идет освоение технологии массового искусственного размножения энтомофагов. КазНИИЗиКР готов взять на себя научно-методическое руководство над внедрением биометодов в практику.

– Биометод в первую очередь необходимо внедрять в «продовольственных поясах» вокруг Астаны и Алматы, в регионах, где развито выращивание овощей, картофеля, фруктов, винограда, – убежден профессор А. Сагитов. – При защите перечисленных культур, особенно потребляемых в свежем виде, биологический метод необходимо сделать основным. Он должен лидировать. Кстати, в нынешнем году государство выделяет из бюджета 500 млн. тенге дотаций на биометод.

Заметки на полях

Как во всяком серьезном и долговременном деле, в работе института накапливается информация, которая, казалось бы, не соотносится напрямую с профилем этого НИИ, то, что говоря языком математиков, «выносится за скобки». Такой вот сопутствующий багаж накопили в КазНИИЗиКР по вопросам продления и улучшения качества жизни человека. В Послании Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года отмечено, что к 2015 году ожидается увеличение продолжительности жизни казахстанцев до 70, а к 2020 – до 75 лет и более.

Эта тема столетия будоражит умы лучших ученых всего мира, не чужда она и отечественным исследователям. Заместитель председателя Исполнительного совета Назарбаев Университета, профессор медицины Алмаз Шарман сообщил недавно в одном из интервью, что в Астане планируется создать Центр наук о жизни с целью исследований возможностей продления жизни человека. Очень разумной представляется высказанная профессором идея объединить под эгидой Назарбаев Университета высокопрофессиональных специалистов-исследователей из разных областей науки.

Несомненно, вся изыскательская работа специалистов КазНИИЗиКР так или иначе лежит в плоскости проблем продолжительности жизни человека. Но есть в исследовательской деятельности ученых этого института и такие разработки, которые укладываются в заявленную тематику Центра наук о жизни как нельзя лучше.

– В горах Заилийского Алатау на высоте около 3 тыс. метров мы нашли в насекомых очень интересный гриб, который называется кордицепс, – рассказывает директор института, профессор, академик НАН РК Абай Сагитов. – Фармацевтическую ценность гриба представляют многочисленные микроэлементы. Ткани насекомых, убитых кордицепсом, не заселяются бактериями и не разлагаются. Это связано с образованием грибом природного антибиотика – кордицепина, защищающего субстрат от микроорганизмов. Кордицепс «обитает» и на равнинных просторах, но целебными считаются лишь его высокогорные виды. Нашей стране в этом смысле повезло: у нас есть возможность, упускать которую просто безрассудно, – продлить жизнь человека до 150 лет.

Кордицепс восстанавливает функции почек, имеет выраженный лечебный эффект при недостатке тромбоцитов и лейкоцитов, в том числе при радиотерапии и химиотерапии, при заболеваниях сердечнососудистой системы; при бессоннице и нервном истощении; он эффективен в профилактике преж­девременного старения, при остром и хроническом гепатите и различных опухолях, для профилактики заболеваний органов дыхания, при сахарном диабете и воспалении поджелудочной железы. Кстати, грибы кордицепс, шиитаке, мейтаке, рейши многие века имеют репутацию деликатесов и использовались в императорской кухне Китая.

– По некоторым сведениям, в коллекции института есть еще один интересный «гость» из Китая?, – спросили мы у академика.

– Вы имеете в виду гриб Ganoderma lucidum? Да, он у нас есть. Но я бы не стал называть его «гостем». Привезли его из провинции Шанси, из Института медицины и жизни человека. Он хорошо прижился, будем размножать мицелий этих грибов. Совместно с фирмой «Молодит» и китайскими учеными планируем наладить производство препаратов из этого материала.

– Чем же примечателен этот гриб?

– Со времени первого упоминания о ганодерме (рейши, линчжи) прошло более 2 тысячелетий, однако, наука исследует возможности этого организма не более 60 лет. Современная фармакология и клиническая практика свидетельствуют: ганодерма лусидум лечит перерождение пигмента сетчатки глаза, увеличивает остроту и расширяет поле зрения, она оказывает успокаивающее действие, усиливает питание сердечной мышцы, лечит упадок почечной деятельности. В древности китайцы считали, что с помощью линчжи можно достичь бессмертия.

– Интерес к целебным свойствам этих грибов с точки зрения обывателя очевиден и понятен, а чем их использование привлекательно для государства в целом?

– Во-первых, это то самое инновационное производство, разговоры о необходимости развития которого мы сейчас так часто слышим с самых высоких трибун. Во-вторых, это зарубежные инвестиции, в которых нуждается Казахстан. В-третьих, это возможность разработки и патентования собственных лекарственных средств и выведения их на мировой уровень. Кроме этого, мы можем предоставить китайским партнерам питательную среду для наработки препаратов – отруби, пшеницу, а также обеспечить выход на рынок стран Таможенного союза, – сказал профессор Абай Сагитов.

Подготовил Асхат ЖУМАГУЛОВ