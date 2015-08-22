«Академики» пополнили сборную

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Дамир САТАЕВ, Караганда
Всего в соревнованиях, которые проходили с 13 по 16 августа на Самаркандском водохранилище, приняли участие 103 спортсмена, представивших команды Астаны, Караганды, Жезказгана, Уральска и Темиртау. Призеры и победители чемпионата совсем скоро примут участие в чемпионате мира, который пройдет во Франции, а также в первенстве Азии в Пекине. О том, насколько успешно был проведен отбор в национальную сборную и воспитанники какой из казахстанских гребных школ показали наилучшие результаты, рассказывает главный тренер сборной РК по академической гребле Анна БЕЛОНОГОВА.
– Самые сильные участники прошедшего в Темиртау республи­канского первенства поедут представлять Казахстан на чемпионат мира, – рассказывает Анна Белоногова. – В первую очередь это те ребята, которые в следующем году будут претендовать на учас­тие в Олимпийских играх. Также по результатам личного первенства отобраны 20 человек для участия в чемпионате Азии, который состоится уже в сентябре в Пекине.
– Какой из регионов будет больше всего представлен в команде­?
– Могу сказать, что 90% сборной составляют карагандинцы и несколько человек из Уральска и Астаны. В личном чемпионате я поэкспериментировала, сажала карагандинцев с астанинскими и уральскими гребцами. Это сделано, чтобы приподнять статус этих областей и немного подтянуть другие регионы, потому что Карагандинская область – однозначный лидер и по уровню подготовки, и по классу спортсменов. Эту основную цель, я считаю, достигла.
– Чем-то этот чемпионат вас порадовал или удивил?
– Удивить меня трудно, тем более, что в гребле академической спортсмена сразу видно – каков у него класс. Очень хорошо прошел дистанцию Влад Яковлев, ему нет равных на сегодняшний день в Казахстане. У тренерского штаба была одна задача – выя­вить его временные показатели, и они нас порадовали. Также хорошо по временным нормативам выступила Светлана Германович. Это два моих основных претендента на Олимпийские игры. Конечно же, с других не снимаю высоких требований, но в академи­ческой гребле­ чудес не бывает. Если спортсмен за месяц до соревнований находится в определенной форме, то выше он не поднимется. Он может выступить хуже, но никак не лучше. Так что основная надежда у меня именно на этих двух спортсменов.
– Если говорить об экспе­риментах, то оправдались ли ваши ожидания на миксованные экипажи?
– Порадовало выступление смешанного состава легковесов, в котором были ребята из Астаны и карагандинец Иван Экскузиди. Им удалось выиграть у тех, кто претендовал на победу. Очень удивил Анастас Шашков, наш молодой спортсмен. Я сейчас хочу выставить их на чемпионат Азии по легковесам в парную двойку. Так что есть молодежь, но она опять же карагандинская, а из других областей, к сожалению, не вижу пока никого.
– Поэтому вы и «откомандировали» Евгения Тацея в Уральск?
– Да. Я отправила его в Уральск, чтобы хоть как-то поднять там показатели. Я ведь не только старший тренер Карагандинской облас­ти, но и главный тренер нацио­нальной сборной, должна думать и о других регионах. Я его возьму на чемпионат мира, но он будет выступать в неолимпийской программе – в одиночке по легковесам. 26 сентября Женя Тацей вместе с Владом Яковлевым и Светланой Германович выезжают на чемпионат мира.
– На чемпионат Азии в Китай поедет команда из 20 спортсменов. Получится выступить по всем программам?
– Нужно приподнять уровень спортсменов, чтобы они почувствовали, что такое Азия. По полным экипажам хочу выставить восьмерку, также как парную мужскую и четверку парную женскую. В общем, все, что можно задействовать по всем программам. Соревнования проводятся в Пекине, там будет вся сборная Китая, поэтому борьба предстоит очень жесткая и очень тяжелая. На этих вот соревнованиях наш сезон и закончится.
– У ребят будет непростой экзамен.
– Очень непростой. Мы готовились к этому и будем двигаться дальше. Но с китайцами соперничать – дело непростое, поэтому будем много думать, как конкурировать с ними сейчас и в дальнейшем.
– Если говорить о подготовке к предстоящим чемпионатам, то насколько хорошо это первенство помогло собраться с силами?
– Хочу сказать, что хорошо повлияла спартакиада РК. Но если бы на сегодняшний день лидер в этом виде спорта – Карагандинская область приобрела инвентарь для юношей и младшего возраста, результаты были бы другие не только у них, но и у нескольких следующих поколений спортсменов. Я не требую ничего для сборной, ее обеспечивает республика. Разговор о юношах, которых необходимо готовить изначально на нормальных лодках, чтобы они понимали, что такое гребля академическая, и был бы совершенно другой результат. Я об этом говорю постоянно. Сейчас как никогда важно приобрести 30–40 нормальных лодок, чтобы было на чем учить детей. Ведь важно думать о будущем.

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