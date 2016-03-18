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Академия для юных интеллектуалов
Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы
В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», реализуемой фондом «Даму» при поддержке Самрук-Казына и Capital Bank Kazakhstan, в Алматы открылся филиал Академии шахмат Жансаи Абдумалик. Она была открыта в городе два года назад. Ее в настоящее время посещают около 300 детей.

– Родители стали чаще к нам обращаться и приводить своих детей, поэтому возникла мысль об открытии второго шахматного центра, в котором мы можем предоставить просторные учебные классы и принять больше ребят, – рассказывает отец прославленной казахстанской шахматистки Жансаи Абдумалик директор академии Данияр Аширов. – Филиал будут посещать 500 детей. Около 100 из них – дети из малообеспеченных семей, будут учиться шахматам бесплатно.

Идея открыть подобные центры возникла после того, как сама Жансая проучилась полтора года в Сингапуре, где совершенствовала знания в местной шахматной академии. Сама она также занимается в академии, получившей ее имя, и начинающие шахматисты активно консультируются у четырехкратной чемпионки мира среди девочек, международного мастера и гроссмейстера среди женщин. Кстати, обучают детей известные тренеры не только из Казахстана, но и Грузии и Украины. Юные шахматисты с интересом наблюдали за церемонией открытия филиала, где они уже провели свои первые шахматные партии. Как и два года назад, на открытии академии добрыми словами их напутствовал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он рад тому, что количество поклонников этого вида спорта растет.

– Те, кто сидит за шахматными досками, с каждым годом становятся все моложе и моложе, – с улыбкой заметил он. – В России в школах некоторых регионов по примеру других многих западных стран в школьную программу включили уроки шахмат. В некоторых дошкольных учреждениях детям также преподают уроки занимательных шахмат. К примеру, в 160 детсадах Тюмени активно практикуется этот опыт. С такими темпами мы в скором времени будем устраивать турниры среди детсадовцев…

По словам Данияра Аширова, Жансая начала заниматься шахматами в 6 лет. Что по современным меркам поздно. Самый оптимальный возраст для начала занятий шахматами – 4 года. Это понимают многие родители: в Академию шахмат приводили ребенка в возрасте 3,5 года. Многие на открытии филиала говорили о том, что благодаря шахматным урокам дети становятся более усидчивыми, внимательными, и их увлечение черно-белыми фигурами в целом благоприятно сказывается на успеваемости.

В этот день многие поздравили ребят с открытием филиала. В том числе и сама Жансая. Вместе с великим гроссмейстером Анатолием Карповым они провели сеанс одновременной игры с тренерским составом академии. А в скором времени подобные филиалы появятся во всех регионах республики. И еще одна приятная новость для поклонников черно-белой доски: Академия шахмат Жансаи Абдумалик вошла в состав мультиклуба «Астана».

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