Академия физкультуры и спорта и Казахстанская федерация шахмат подписали меморандум о сотрудничестве

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Уникальная образовательная программа была разработана сторонами впервые в Казахстане.

Сейчас на гранте в данном учебном заведении уже обучаются наши именитые шахматисты такие как Камалиденова Меруерт, Кайырбекова Амина, Ногербек Казбек, Султан Кожахметов.

«Сейчас появилась возможность пройти обучение в академии и получить диплом тренера-преподавателя. В Казахстане нет такой специальности, где можно получить диплом, разрешающий преподавать шахматы как дисциплину. У нас есть разные направления по тренерской работе - это называется учитель физической культуры, но они не имеют право преподавать шахматы. А здесь выпускники получат возможность стать тренером по шахматам», - отмечает Гульмира Даулетова, исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат.

«Шахматист доходит до определенного уровня, сдает на мастера спорта, становится международным мастером, гроссмейстером - это его профессиональное направление как спортсмена, но он не может преподавать в высших учебных заведениях, не может в школах занятия вести, потому что нет специального диплома», - говорит исполнительный директор КФШ.

Таким образом он ведет только частные уроки. Теперь же у шахматистов появится специальное образование.

Практикоориентированность программы будет обеспечена посредством привлечения заслуженных тренеров Федерации по шахматам к преподавательской деятельности, прохождения профессиональных практик и стажировок на базе Федерации, и проведения экспертной деятельности.

Развитие и совершенствование шахматного образования позволит подготовить профессиональные кадры для Республики Казахстан, обеспечить популяризацию шахмат в стране, а также улучшить показатели результативности сборной команды на международной спортивной арене.