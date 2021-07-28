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Академия НПО приглашает общественников пройти обучение
Академия НПО продолжает обучение представителей казахстанских неправительственных организаций. 26 июля стартовал очередной поток образовательной программы на казахском языке, в котором принимают участие 80 НПО. Однако у желающих еще есть возможность присоединиться к потоку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центра гражданских инициатив.

Новый поток проходит в пилотном режиме и продлится 5 дней. За это время организаторы планируют изучить особенности аудитории, чтобы в последующем использовать в обучении только самые востребованные для казахоязычного сегмента направления.

Напомним, что цель проекта «Академия НПО» - это создание новых условий для развития конкурентоспособного неправительственного сектора. Академия работает по двум направлениям: Школа социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» и Общеобразовательная программа для представителей НПО.

Перед запуском обучения было проведено исследование, которое показало, какие пробелы в знаниях представителей общественных организаций существуют, и это позволило создать уникальную программу, включающую в себя такие направления, как: экономическая и финансовая грамотность, юридическая и налоговая грамотность, проектный менеджмент/управление проектами, социальное проектирование, фандрайзинг. Вся работа проходит в онлайн-режиме. В проекте задействованы казахстанские и международные бизнес-тренеры, профессиональные коучи, авторы уникальных собственных программ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы казахстанские неправительственные организации выходили на новый уровень. Для этого нужно находить «болевые точки» и исправлять их. Одна из проблем НПО – получение качественных знаний, причем, желательно, бесплатных. Поэтому и были созданы образовательная программа и Школа социального предпринимательства», - говорит Ирина Виговская, руководитель проекта «Академия НПО».

По ее словам, Школа и Программа вызвали высокий интерес со стороны общественников и вместо планируемых 1 000 участников на обучение зарегистрировалось более 4 500 пользователей.



Тем не менее, организаторы приглашают тех, кто хочет получить качественные знания, присоединиться к потокам, которые продлятся до 20 августа.

«Мной пройдено уже три учебных модуля: «Юридическая и финансовая грамотность», «Информационные технологии», «Финансовая и экономическая грамотность». Могу с уверенностью сказать, что данный курс - это пошаговое пособие для «чайников» - как открыть НПО с нуля. Материалы подаются доступно, в большинстве случаев - простыми словами, и всегда есть возможность написать свои вопросы отдельно тренеру или организаторам и обсудить что-то уже за рамками проекта. Полученные знания уже успешно интегрированы в мою деятельность. Академия НПО подойдет как отличный учебный ресурс не только начинающим, но опытным общественникам», - делится слушатель Академии Валентина Алматинская.

Отметим, что проект «Академия НПО» реализуется при содействии Центра поддержки гражданских инициатив.

Попасть в Академию НПО можно, заполнив google-заявки по следующим ссылкам:

Общеобразовательный компонент: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy7yfWriXaQoXIJTe1EWqC96AQhNOEVsqdisMiKuQPM7shZQ/viewform?usp=sf_link

Школа социального предпринимательства: https://docs.google.com/forms/d/1Rtmero4jzkYThTQm_-T8bs7-R7yrOscw3Byrj2a0D68/edit

Страницы в социальных сетях:
Facebook – https://www.facebook.com/academynpo
Instagram – https://instagram.com/academy_npo

Справочно: «Академия НПО» - это первый систематизированный курс необходимых правовых и управленческих знаний для представителей НПО. Проект стартовал в 2020 году при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» с целью создания условий для развития неправительственного сектора.

Проект реализуется Общественным объединением «Центр гражданской инициативы».

Официальные партнеры проекта «Академия НПО» - Школа политики и права AlmaU, Международный университет «Астана», ЧУ «Казахстанский центр медиации», ОФ «SmartCharity», ОО «Центр анализа и стратегии «Белес».

С начала реализации проекта свыше 300 неправительственных организаций Казахстана уже прошли обучение, которое проводили известные эксперты и бизнес-тренеры из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана. Слушателями курсов Академии НПО стали более 800 человек.

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