О подготовке кадров для судебной системы мы беседуем с председателем Высшего Судебного Совета РК Дмитрием МАЛАХОВЫМ.

фото предоставлено пресс-службой ВСС РК

– Дмитрий Михайлович, профессиональная деятельность судьи предъявляет особые требования к уровню подготовки, аналитическим способностям и личным качествам. Очевидно, что наличие высшего юридического образования и опыта работы в правовой сфере еще не означает готовности к осуществлению правосудия. В чем заключается специфика подготовки судейских кадров?

– Подготовка судьи предполагает не только получение фундаментальных юридических знаний, но и формирование особого профессионального мышления, необходимого для осуществления правосудия. Знание законодательства является обязательной основой, однако само по себе оно еще не обеспечивает готовности к разрешению сложных правовых споров.

В судебной деятельности необходимо уметь устанавливать юридически значимые обстоятельства, исследовать и оценивать доказательства, анализировать доводы участников процесса, правильно определять применимые нормы права и обосновывать принятое решение. При этом судья должен учитывать не только содержание закона, но и требования процессуальных гарантий сторон.

Особое значение имеют независимость, беспристрастность и соблюдение судейской этики. Судья принимает решения, непосредственно затрагиваю­щие права, свободы и законные интересы людей. Поэтому его профессиональная подготовка должна сочетать глубокие правовые знания, практичес­кие навыки и высокие нравственные качества. Именно формирование такого комплекса компетенций составляет основную специфику подготовки судейских кадров.

– Можно ли подготовить будущего судью без глубокого изучения судебной практики?

– Теоретическая подготовка и прак­тическое обучение должны быть взаимосвязаны на протяжении всего образовательного процесса. Будущий судья должен не только знать содержание правовых норм, но и понимать механизмы их применения, и, соответственно, уметь выстраивать юридически обоснованную позицию.

Поэтому образовательные программы Академии правосудия предусмат­ривают изучение судебной практики, решение практических задач и подготовку проектов судебных актов на учебных занятиях. Важное место занимают занятия, на которых рассматриваются сложные правовые ситуации и обсуждаются различные подходы к разрешению споров.

В академии к преподаванию привлекаются практикующие судьи, представляющие все судебные инстанции, а также судьи в почетной отставке. Их участие позволяет дополнить академические знания профессиональным опытом, показать особенности рассмотрения различных категорий дел и обратить внимание слушателей на вопросы, которые возникают непосредственно в судебной деятельности. Такой подход обеспечивает переход от усвое­ния правовых норм к формированию навыков их правильного применения.

– Какие изменения в деятельности академии стали результатом ее передачи в ведение Высшего Судебного Совета?

– Передача Академии правосудия в ведение ВСС позволила усилить ее институциональную связь с судебной системой и ориентировать образовательную деятельность на актуальные потребности судейского корпуса. В центре внимания оказались не только содержание образовательных программ, но и вся система профессиональной подготовки – от поступления и обучения будущих судей до повышения квалификации и научного сопровождения судебной деятельности.

При содействии совета были пересмот­рены подходы к организации учебного процесса, обновлены образовательные программы, расширено изучение основных отраслей права и усилена практическая составляющая обучения.

Так, в 2025 году впервые осуществлен прием в научно-педагогическую магистра­туру, ориентированную на подготовку специалистов для дальнейшей преподавательской и научно-­исследовательской деятельности. Кроме того, академия впервые получила государственную лицензию на реализацию образовательных программ докторантуры и приступила к подготовке первых докторантов. Создание этих образовательных направлений открывает дополнительные возможнос­ти для развития научного потенциала, профессионального и академического роста судей.

Принципиально важно, что академия развивается как специализированный образовательный центр, деятельность которого непосредственно связана с задачами судебной системы. Это позволяет учитывать кадровые потребности судов, своевременно реагировать на изменения законодательства и судебной практики, а также совершенствовать содержание подготовки с учетом требований, предъявляемых к современному судье.

– Каким должен быть современный судья в условиях цифровой трансформации судебной системы?

– Электронное судопроизводство, использование цифровых доказательств, развитие информационных систем и увеличение объема обрабатываемой информации требуют новых знаний и практических навыков. Современному судье необходимо не только уверенно пользоваться цифровыми инструментами, но и понимать особенности получения, исследования и оценки цифровых доказательств, уметь критически анализировать информацию и учитывать требования информационной безопасности.

В этой связи в образовательные программы магистратуры включена специальная дисциплина, посвященная применению цифровых инструментов в судебной деятельности. Ее задача – сформировать у обучающихся понимание возможностей современных технологий и научить применять их с учетом требований законодательства и специфики судебной работы.

– Почему повышение квалификации судей должно учитывать их специализацию и профессиональные потребности? Какие изменения происходят в этой сфере?

– Профессиональное развитие судьи не завершается после назначения на должность. Изменения законодательства, усложнение общественных отношений, появление новых категорий споров и развитие судебной практики требуют постоянного обновления знаний и совершенствования профессиональных навыков.

При этом образовательные потребнос­ти судей различаются, они зависят от специализации, характера рассматриваемых дел и вопросов, с которыми судья сталкивается в повседневной работе. Единые программы обучения не всегда позволяют в полной мере учитывать профессиональные запросы каждого слушателя. В этой связи академия с 2025 года наряду с общими программами ввела в программу обучения судей индивидуализированную модель повышения квалификации, предусматривающую тематические занятия по наиболее актуальным направлениям судебной практики. Такие курсы реализуются по всем формам судопроизводства.

Данный подход позволяет сосредоточить обучение на конкретных правовых проблемах, углубить знания по соответствующей специализации и выработать практические подходы к разрешению сложных вопросов. В дальнейшем предполагается расширять тематику индивидуализированных курсов с учетом предложений судов и анализа правоприменительной практики.

– Какие возможности дает обу­чение непосредственно на базе вышестоящих судов?

– С 2026 года новым направлением совершенствования профессионального обучения судей является организация краткосрочных практикумов в судах апелляционной и кассационных инстанций в рамках очного формата курсов повышения и переподготовки судей. Обучение непосредственно на базе вышестоящих судов позволяет соединить образовательный процесс с практикой рассмотрения дел и профессиональным опытом судей различных судебных инстанций.

Особую ценность такой формат представляет при обсуждении сложных правовых вопросов, по которым возникают различные подходы к применению законодательства. Рассмотрение конкретных судебных дел, анализ мотивировки судебных актов и обсуждение правовых позиций позволяют не только углубить знания, но и лучше понять причины возникновения правоприменительных затруднений.

Назначение таких форм обучения – содействовать повышению качества правового анализа, распространению эффективных профессиональных прак­тик и укреплению единообразия судебной практики.

– Какую роль выполняет внедрен­ный в 2025 году институт референдиата?

– Референдиат представляет собой самостоятельный формат дополнительной подготовки лиц, планирующих участие в процедурах отбора на судейские должности. Его основное назначение – систематизировать знания кандидатов по ключевым отраслям права и обеспечить целенаправленную подготовку к квалификационному экзамену без необходимости поступления в магистратуру академии.

В рамках данной программы рассмат­риваются вопросы гражданского, уголовного, административно-деликтного и административно-процессуального законодательства. Особое внимание уделяется не только знанию правовых норм, но и их практическому применению, анализу юридических ситуаций и подготовке к основным этапам квалификационного экзамена.

В текущем году содержание программы референдиата было дополнительно усилено по базовым отраслям права и ключевым направлениям экзаменационной подготовки. К преподаванию привлекаются члены Высшего Судебного Совета, сотрудники его аппарата, преподаватели академии, практикующие судьи и эксперты. Как уже показывает положительный опыт, референдиат расширяет возможности профессиональной подготовки потенциальных кандидатов и способствует повышению уровня их готовности к установленным процедурам отбора.

– Насколько результаты выпускников академии отражают качество их подготовки и готовность к судейской деятельности?

– Одним из объективных показателей качества подготовки в Академии яв­ляются результаты сдачи выпускниками квалификационного экзамена на долж­ность судьи. В последние годы более 95 процентов выпускников академии успешно проходят это испытание, что свидетельствует о высоком уровне освое­ния образовательной программы и сформированности необходимых профессиональных компетенций.

Такие результаты подтверждают, что образовательный процесс ориентирован не только на углубленное изучение законодательства и теоретических основ права, но и на формирование практических навыков, необходимых для будущей судебной деятельности.

Вместе с тем задача совета и академии не ограничивается подготовкой к квалификационному экзамену. Принципиально важно, чтобы будущие судьи умели самостоятельно анализировать материалы дела, критически оценивать доказательства, аргументированно формулировать правовую позицию и принимать обоснованные решения.

Таким образом, высокий процент успешной сдачи квалификационного экзамена в сочетании с практико-ориен­тированным содержанием обучения позволяет говорить о результативнос­ти подготовки, осуществляемой академией, и ее вкладе в формирование профессионального корпуса судей.

– Какую роль академия должна играть в развитии юридической науки и формировании научной основы судебной практики?

– Научная деятельность является необходимым условием развития академии как специализированного образовательного и исследовательского центра. Ее основная задача заключается в проведении исследований, направленных на изучение актуальных правовых проблем и совершенствование судебной системы.

В этом направлении при содействии совета последовательно формируется научно-исследовательская инфраструктура академии. В 2025 году впервые получена аккредитация в качестве субъекта научной деятельности, научный журнал «Вестник Академии правосудия» включен в перечень изданий, рекомендованных для публикации результатов научных исследований.

Особое значение имеет формирование собственной научно-педагогической школы, способной объединить преподавателей, исследователей и представителей судейского сообщества. Научные исследования сегодня тесно связаны с практическими потребностями судебной системы. В числе приоритетных направлений – вопросы единообразия правоприменения, совершенствования процессуального законодательства, качества судебных актов, защиты прав человека и развития современных механизмов отправления правосудия.

Академия также расширяет взаимодействие с научно-образовательными учреждениями, проводит конференции, круглые столы и конкурсы научных работ. Важным результатом этой деятельности должно стать повышение качества исследований и их практичес­кая востребованность.

– Как зарубежный опыт адаптируется к национальной правовой системе?

– Международное сотрудничество позволяет изучать современные подходы к подготовке и профессиональному развитию судей, знакомиться с образовательными методиками других стран и расширять профессиональные контакты.

Совет и академия развивают взаимодействие с профильными образовательными и научными учреждениями зарубежных государств. Организуются стажировки, а также научные мероприятия с участием иностранных экс­пертов. В центре внимания находятся вопросы прав человека, доступа к правосудию для уязвимых групп населения и применения цифровых технологий.

Важным направлением стало развитие сотрудничества в рамках Тюркской сети судебно-правовой подготовки. Такие площадки позволяют обсуждать общие задачи судебного образования, обмениваться опытом и формировать устойчивые профессиональные связи между профильными учреждениями.

При этом зарубежный опыт не может переноситься в национальную систему без учета ее правовых и институциональных особенностей. Для Казахстана важно не копирование отдельных моделей, а изучение их содержания, оценка эффективности и адаптация тех подходов, которые соответствуют отечественному законодательству и потребностям судебной системы.

– Как обновление образовательной инфраструктуры влияет на практическую подготовку будущих судей?

– В академии последовательно развивается учебно-методическая инфраструктура. Внедрение в 2025 году информационной системы позволило комплексно автоматизировать процессы обучения в части контроля и управления учебным процессом, а также предоставлять доступ к сервисам в любое время для формирования отчетных данных и обеспечения прозрачной политики обучения.

Особое значение имеет создание криминалистического полигона, предназначенного для практической отработки навыков сбора, исследования и оценки доказательств. Его использование поз­воляет на учебных примерах рассмат­ривать вопросы, имеющие непосредственное значение для установления обстоятельств дела и формирования внутреннего убеждения судьи.

Развитие такой инфраструктуры направлено на то, чтобы обучение не огра­ничивалось аудиторными занятиями. Будущие судьи должны иметь возможность применять полученные знания в условиях, приближенных к профессио­нальной деятельности, и формировать навыки, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения дел.

– Как академия выстраивает взаи­модействие с профессиональным сообществом и обеспечивает открытость своей деятельности для общества?

– Информационная открытость академии – важное условие ее взаимодействия с профессиональным юридичес­ким сообществом, образовательными и научными организациями, а также обществом в целом. Информирование о деятельности академии осуществляется посредством публикации статей и интервью, участия в телевизионных и радиопрограммах, проведения прямых эфиров и представления результатов работы на общественных и профессио­нальных площадках.

Особое значение имеет начатое с 2025 года представление деятельности академии на площадке СЦК при Президенте. Это позволило шире рассказать о задачах подготовки судейских кадров, проводимых образовательных преобразованиях и новых направлениях­ развития учреждения.

В дальнейшем информационные ресурсы академии будут выполнять не только функцию официального информирования, но и обеспечивать содержательное обсуждение актуальных вопросов правосудия, юридичес­кого образования и профессиональной подготовки судей. Такая работа способствует укреплению доверия к институтам судебной системы и повышению общест­венного понимания роли профессио­нального судейского корпуса.

– Какой должна стать Академия правосудия в перспективе?

– Стратегическая цель состоит в формировании академии как нацио­нального центра подготовки, профессионального развития и научного сопровождения судейского корпуса.

Для этого необходимо выстроить целостную систему непрерывного профессионального образования, охватывающую подготовку в магистратуре и докторантуре, референдиат, повышение квалификации и переподготовку действующих судей. Важными составляющими этой системы являются научные исследования, цифровое образование и международное сотрудничество.

Реализация утвержденного мною Плана совершенствования Академии правосудия до 2027 года предусматривает дальнейшее усиление образовательных программ, укрепление научного потенциала и совершенствование организационной инфраструктуры.

При этом результаты развития академии необходимо оценивать не только по количеству образовательных мероприятий и охвату слушателей. Главный критерий – реальное влияние обучения на профессиональные компетенции судей, качество судебных актов, соблюдение процессуальных гарантий и единообразие судебной практики.

Основной результат деятельности академии при содействии совета должен выражаться в формировании профессионального судейского корпуса, способного эффективно отвечать на современные вызовы и обеспечивать качественное отправление правосудия.