Акчулаков сообщил о сроках восстановления полноценной работы КТК

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал, когда заработает на полную мощность Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вопрос ремонта – это вопрос конца этого месяца. Работы уже ведутся. Полторы недели назад был один нюанс, связанный с недостаточным количеством водолазного оборудования, потому что это всё находится под водой… Оно было тоже доставлено. Сейчас эти работы ведутся, буквально вчера мы с коллегами еще раз общались. К концу октября, после 25 числа, будут запущены дополнительные ВПУ (выносные причальные устройства – прим. ред.)», – сообщил на брифинге в СЦК Болат Акчулаков.

Он напомнил, что КТК работает уже 20 лет.

«Может быть, совпадение, что именно в этом году всё это начало происходить. Но полностью эти работы ведутся. КТК, в принципе, в этом году не останавливался на длительные сроки. И этот один ВПУ, который у нас есть, позволяет Казахстану полностью экспортировать текущий объем добычи нефти. Два ВПУ – это уже 100-120% мощностей, третий всегда был резервом», – резюмировал глава Минэнерго.