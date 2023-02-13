Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции РК

Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

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Постановлением Правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении.

Акерке Ахметова окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ш. Уалиханова (1996), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1998), Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан (2014), Университет Sheffield, Великобритания, по программе «Болашак» (2017).

В 1991-2000 годы работала в коммерческом секторе.

В 2000-2015 годы – главный специалист, начальник отдела экспертизы проектов международных договоров, заместитель директора департамента Министерства юстиции РК.

В 2015-2017 годы – директор департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.

С марта 2018 по сентябрь 2019 года – директор департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции.

С 18 сентября 2019 года – вице-министр юстиции Казахстана.