Экономика
Аким Актюбинской области ходил по рынку и проверял цены на продукты
Глава Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил крупные торговые сети "Анвар" и "Дина", а также городской коммунальный рынок "Табыс" и проверил цены на продукты питания к предстоящим праздникам, сообщает mgorod.kz.

Рабочий объезд начался с посещения гипермаркета "Анвар", где глава региона встретился с руководителями торговых сетей и тепличных комплексов.

"С 1 декабря никаких повышений цен. Акимат города будет контролировать. Послушайте, молочное у нас свое, мясо свое, сколько можно поднимать цены? Надо перед праздниками поддержать народ. На социально значимые продукты, наоборот, надо снижать цены. Торговая наценка должна быть не более 5 процентов", – обратился Бердыбек Сапарбаев к владельцам торговой сети "Дина" и "Анвар".

Представители торговых сетей поддерживали данную инициативу.

По их словам, специально перед праздниками в торговых точках проводятся различные акции, снижена стоимость на продовольственные товары первой необходимости – овощи, мясо, яйцо, молоко и молочные изделия, масло, макароны, крупы и другие продукты. При этом продукция тепличных комплексов и других товаропроизводителей поступает на прилавки супермаркетов напрямую, минуя посредников.



Аким проверил цены на хлеб, крупы и овощи из местных теплиц.

Замакима Мавр Абдуллин доложил главе региона, что буквально накануне гречка в супермаркетах стоила 210 тенге, сейчас ее цена 143 тенге.

Бердыбек Сапарбаев отметил, что в последнее время в социальных сетях актюбинцы жалуются на недовес отдельных видов товаров. В свою очередь руководители торговых домов заверили, что во избежание подобных ситуаций в будущем в каждом супермаркете установят контрольные весы.



Глава региона поручил своему заместителю Мавру Абдуллину и акиму Актобе Ильясу Испанову держать озвученные вопросы на особом контроле.

По данным управления предпринимательства Актюбинской области, торговые сети "Анвар" и "Дина" обеспечивают продовольственными товарами порядка 75% населения города.

На сегодня в стабилизационном фонде Актюбинской области заложено 1 100 тонн картофеля, 200 тонн моркови, 100 тонн капусты и 200 тонн репчатого лука. Данная продукция в период межсезонья будет реализовываться по сниженным ценам.


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