Аким Актюбинской области подарил уборщицам улиц цветы (видео)
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Аким Актюбинской области Ералы Тогжанов поздравил "санитарок города" с Международным женским днём, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Поздравление было неожиданным для всех, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава области проезжал мимо работниц ЖКХ, которые убирали улицу вдоль дороги. Он остановился, вручил каждой цветы и выразил благодарность за нелёгкий труд.
Такому неожиданному вниманию женщины искренне удивились и растрогались. Многие признались, что за долгие годы трудовой деятельности они впервые получили цветы, находясь на работе.