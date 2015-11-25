Президент
Аким Алматинской области доложил Президенту о развитии экономики региона
Глава государства принял акима Алматинской области Амандыка Баталова. В ходе встречи Президент отметил важность обеспечения дальнейшей стабилизации экономики региона, выполнения государственных программ, а также увеличения занятости и реализации антикризисных мер в целях улучшения благосостояния населения, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, Президент Казахстана поручил продолжить выполнение задач по развитию инвестиционной привлекательности области и поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

Аким Алматинской области проинформировал Нурсултана Назарбаева о ключевых показателях социально-экономического развития, а также планах работы на предстоящий период.

"В соответствии с Вашим поручением было выбрано четкое направление деятельности в целях привлечения инвестиций в экономику, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения. Кроме того, ведется работа по развитию аграрного сектора, малого и среднего бизнеса. В целом, в этом году экономика области развивалась динамично по всем показателям. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в сфере промышленности, сельского хозяйства, инвестиций", – глава региона.

Основным программным документом по развитию области стал специально разработанный в этих целях план по шестнадцати направлениям. Так, в результате реализации предусмотренных Планом по развитию Алматинской области мер, достигнут рост в экономике. Поступления в бюджет обеспечены на 102%, объемы дотаций сокращены на 15%.

В целях урегулирования земельных вопросов была разработана Комплексная карта земельных угодий. В четырех пилотных районах начата реконструкция ирригационных сетей, решаются проблемы обмеления озера Балхаш и реки Или.

В сельском хозяйстве посевы сахарной свеклы увеличены до 4 020 гектаров, запущен Коксуский сахарный завод. В рамках программ "Сыбаға", "Құлан", "Алтын Асық" увеличивается доля племенного поголовья скота, по программе "Ырыс" стимулируется создание семейных молочно-товарных ферм на 50–100 голов.

Представители малого и среднего бизнеса – 360 компаний – получили финансовую поддержку, привлечено более 100 млрд тенге инвестиций. В целях снижения диспропорции развития районов создаются 11 промышленных площадок, формируются новые точки экономического роста.

Для развития побережий озер Алаколь и Балхаш подведены линии электропередач, ведется ремонт автомобильных дорог, организовано железнодорожное сообщение, планируется открытие воздушного сообщения.

В сфере образования осуществляются работы по ликвидации проблем аварийных школ, до 2018 года будет полностью устранено трехсменное обучение. В этом году за счет частных инвестиций планируется открытие 83 детских садов, в результате чего уровень охвата детей дошкольным образованием достигнет 77%.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

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