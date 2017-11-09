Общество
Аким Алматы ответил на критику горожан по поводу ремонта тротуаров
Жания Уранкаева
Аким Алматы Бауыржан Байбек во время брифинга в Службе центральных коммуникаций ответил на критику горожан по поводу ремонта тротуаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В этом году было много критики, что все перекопали, но мы объяснили: потерпите два месяца, потом будете 5-10 лет радоваться этим улицам. Так и произошло. На старте проекта не все горожане однозначно восприняли эту работу, звучала критика в соцсетях, отдельных СМИ. Но люди всегда находят равновесие, как-то приспосабливаются. Так, на сегодня по западным стандартам уже модернизировано треть исторического центра – улицы Панфилова, Жибек жолы, площадь "Астана". На прошлой неделе мы высадили там 843 рослых дерева. Теперь эти улицы соответствуют всем международным высоким стандартам", – сказал он. 

Градоначальник подчеркнул, что сейчас эта зона стала излюбленным местом алматинцев. 



"Весной следующего года завершается реконструкция новой площади также по международным стандартам. Завтра открываются улицы Байсеитовой и Туребаева после реконструкции. Все новое всегда мешает. Чтобы двинуться вперед, нужно же расчистить место, а это всегда болезненно. Сегодня все изменилось, эти места стали любимым местом отдыха алматинцев, люди любят там гулять, сравнивая комфортность тротуаров с европейскими городами", – продолжил аким.

Байбек уточнил, что проведенные меры позволили стимулировать бизнес.

"Бизнес процветает там, где гуляет много людей, то есть когда человек едет на машине, он не тратит деньги, проскочил и все. А когда он гуляет с детьми, то тратит деньги. Вот эти улицы сегодня генерируют огромные потоки. Поэтому мы говорим, что выручка кафе-ресторанов увеличилась на 40 процентов", – заключил он. 

Также аким Алматы отметил повышение инвестиционной привлекательности, стоимость недвижимости этого района возросла на 30%.

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