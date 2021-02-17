Аким Алматы приостановил застройку после обращения горожан
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев приостановил строительство объекта после обращения горожан, сообщает Kazpravda.kz.
"Во время отчетной встречи алматинка Толкын Орайханова обратилась от имени жителей домов по пр. Назарбаева, №№176 и 220/3 по вопросу точечной застройки. Выехал на место, встретился с жителями и застройщиком. Выслушав обе стороны, поручил детально разобраться в возникшей ситуации. На время изучения вопроса стройка будет остановлена", - написал градоначальник на своей странице в
Instagram.
Напомним, в режиме онлайн состоялась отчетная встреча Бакытжана Сагинтаева перед населением "Алматинский диалог 2.0". В ходе встречи градоначальник отчитал своего заместителя Ерлана Кожагапанова за волокиту с введением льготного проезда для военных пенсионеров и заявил, что
государство никогда не будет стоять на коленях перед бизнесом.