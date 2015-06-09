Аким Алматы прокатился на велосипеде по швейцарской Лозанне

Аким Алматы Ахметжан Есимов совершил утренний велопробег в Лозанне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию международных спортивных проектов Алматы."Подтверждая слоган заявочной кампании – "Будь Собой!", аким Алматы, прибывший накануне в Швейцарию в составе казахстанской делегации для технической презентации города-кандидата Алматы на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году, сегодня утром провел утренний велопробег в сердце олимпийского движения – швейцарской Лозанне", – говорится в сообщении.Участники велопробега преодолели дистанцию в более чем 5 км и еще раз показали, что оставаться собой нужно всегда и везде, добавили в пресс-службе дирекции.Напомним, что в предолимпийской гонке на финишную прямую вышли Алматы и Пекин. Техническая презентация заявочного файла пройдет с 9 по 10 июня. В то время, как город, который примет зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2022 году, станет известен 31 июля в Куала-Лумпуре.