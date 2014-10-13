Президент Аким Астаны доложил Президенту о реализации инвестпроектов

Аким Астаны Имангали Тасмагамбетов проинформировал Главу государства о социально–экономическом развитии столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента.



"Глава города рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и ключевых государственных программ. Президент Казахстана обратил внимание на растущую самодостаточность Астаны и ощутимый эффект от вложенных в нее средств", – указывается в сообщении, опубликованном на сайте.



Также, уточняет пресс-служба Президента, Тасмагамбетов доложил о положительной динамике развития в таких сферах, как инвестиции, строительство, услуги и торговля и отметил снижение объема трансфертов из республиканского бюджета за счет роста собственных доходов города.



По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.