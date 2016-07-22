Аким Астаны и министр нацэкономики РК посетили столичные рынки
Ксения Воронина
Министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и аким Астаны Асет Исекешев посетили столичные рынки. Особое внимание ими было уделено ценам на социально значимые продовольственные товары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
Главы ведомств побеседовали с продавцами торговых точек на рынках "Шарын", "Шанхай", "Шапагат", а также посетили торговый центр "Евразия" и магазин "Магнум". Они предостерегли продавцов от спекуляций, отметив необходимость выдерживать стабильную и обоснованную ценовую политику, особенно на социально значимые продовольственные товары.
По данным Комитета по статистике, инфляция в Казахстане с начала 2016 года составила 4,6%. Основной вклад в инфляцию внесло удорожание продовольственных товаров на 5%. В связи с этим особенно важно не допустить необоснованный рост цен на товары первой необходимости и социально значимые продукты.
С этой целью Министерством национальной экономики на еженедельной основе проводится мониторинг цен на продовольственные товары на основании данных Комитета по статистике, АО "Казагромаркетинг" и местных исполнительных органов.
Так, за период с 12 по 19 июля цены на социально значимые продовольственные товары, включающие 33 наименования, по республике выросли на 0,3%. Наибольшее повышение цен за прошедшую неделю отмечено на капусту, сахар, яйца и чай. Из хлебопродуктов подорожали мука и макаронные изделия.
Отдельного внимания в связи с дефицитом и резкими скачками цен потребовало изучение ситуации на рынке сахара. В среднем розничная цена на сахар в регионах республики повысилась на 25,5%. Повышение цен на сахар наблюдается ежегодно в летний период, когда увеличивается спрос у населения.
"С сегодняшнего дня начнутся проверки по всем фактам и обращениям о необоснованном росте цен на продукты, особенно это касается социально значимых товаров, проверки пройдут по всему Казахстану", – сообщил Бишимбаев.
В настоящее время действия сотрудников антимонопольного органа сосредоточены на изучении ситуации, возникшей на рынке сахара. Территориальными департаментами Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции анализируются действия оптовых и розничных продавцов сахара-песка. Первое расследование начато в Карагандинской области после поступления обращения о резком повышении цен на сахар с 238–244 до 260–290 тенге за 1 кг в июле по сравнению с июнем в сетях розничной торговли, а также о дефиците сахара в области.
Кроме этого, повышение цен на муку и хлеб также стало основанием для принятия мер антимонопольного реагирования. Сейчас проводится анализ оптовой реализации хлеба из муки первого сорта в Астане за 1-е полугодие.