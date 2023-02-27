Аким Астаны обратился к дольщикам

Градоначальник заверил, что поэтапно завершится строительство ЖК-долгостроев и дольщики смогут заехать в свои долгожданные квартиры.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками двух проблемных ЖК. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz.

"Друзья, как вы знаете, в городе насчитывается более 30 ЖК-долгостроев. Каждый многоквартирный жилой комплекс со своей довольно сложной историей. За каждым ЖК - судьбы людей. Поэтапно мы завершим строительство данных ЖК-долгостроев, а дольщики смогут заехать в свои долгожданные квартиры", - написал Касымбек.

Он отметил, что на постоянной основе встречается с дольщиками. Сегодня встретился с дольщиками ещё двух ЖК - "Алтын булак" и "Садовые кварталы".

"Количество дольщиков - более 700 семей. К примеру, ЖК "Садовые кварталы" был признан проблемным 8 лет назад, на момент передачи данного объекта он был только на уровне фундамента. Поставлена задача ускорить темпы строительства, при этом уделять особое внимание качеству строительства", - рассказал аким.

Также он сообщил, что встретился с инициативной группой - жителями ЖК "Тумар".

"Были озвучены вопросы по строительству долгостроя "Территория комфорта-1", - добавил глава столицы.