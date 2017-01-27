Аким Астаны поручил доработать комплексный План противопаводковых мероприятий
Ботагоз Балтабаева
В рамках 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева акимат Астаны продолжает работать по принципу "Открытый акимат", передает Kazpravda.kz.
На заседание акимата было вынесено 2 вопроса. Первый – План противопаводковых мероприятий, второй – строительство городского кладбища. Были заслушаны руководители управлений, департаментов, ГКП и ТОО, ответственных за реализацию Плана противопаводковых мероприятий.
"За зиму 2015-2016 года с территории города было вывезено 2,9 млн м3 снега, а до конца этого сезона предполагаем вывоз почти 5 млн м3. Аномальные осадки стали серьезной нагрузкой для городских территорий и бюджета города, усугубили паводковую обстановку", – сообщил начальник Управления коммунального хозяйства Тулеген Закарьянов.
Акимом города была поставлена задача по доработке Плана противопаводковых мероприятий и даны конкретные поручения.
"Активизировать работу, провести комплексное обследование городских территорий, периметра озера Малый Талдыколь в границах проспекта Туран и улицы Сыганак, русла реки Есиль на всей протяженности в границах Астаны, (особенно в районе завода Газмашаппаратуры), принять меры по отведению паводковых вод в районе Международного аэропорта, составить ситуационные схемы по каждому вероятному участку подтопления, определить источники финансирования, непосредственных исполнителей работ со всем необходимым шлейфом строительной техники и инертного материала", – поручил Асет Исекешев.
Кроме того, было дано поручение департаментам: внутренних дел, экологии, госархконтроля, архитектуры проводить с 1 февраля 2017 года совместные ежедекадные проверки вывоза снега с территорий строительных площадок, объектов образования, здравоохранения, малого и среднего бизнеса на установленные полигоны.
"План с внесенными изменениями и дополнениями должен начать работать 1 февраля 2017 года ", – заявил градоначальник.
По второму вопросу – в отношении строительства городского кладбища (в районе объездной дороги, между Астраханской и Кокшетауской трассами). Заслушав информацию о реализации указанного проекта, Исекешевым было отмечено, что в городе наблюдается дефицит мест захоронения, и с учетом социальной значимости данного вопроса было поручено: ускорить начало строительства, обеспечить на строящемся кладбище гражданам города возможность захоронения (независимо от вероисповедания), оказания ритуальных услуг, транспортную доступность.
Стоит отметить, подобные заседания проходят еженедельно, где рассматриваются насущные вопросы города. Многие имеют текущий характер. Но есть и системные задачи, которые находятся на личном контроле акима.