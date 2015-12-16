Аким Астаны поздравил казахстанцев с праздником

Фото с сайта gazeta.kz
Адильбек Джаксыбеков поздравил казахстанцев с Днем независимости РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата.
"Уважаемые астанчане и гости столицы! Сердечно поздравляю вас с главным национальным праздником – Днем независимости Республики Казахстан! Этот праздник – символ единства и согласия, созидательного труда миллионов казахстанцев", – говорится в поздравлении акима.
Градоначальник назвал историю Независимости Казахстана дорогой ярких побед и достижений, становления и самоутверждения нашего государства.
"Уверен, впереди у нас много начинаний и свершений, вместе с Лидером нации нас ждут новые победы и успехи. На этом пути желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть в каждом доме всегда царят мир и взаимопонимание!", – отметил он.