Аким Астаны поздравил медработников с профессиональным праздником

Общество
Глава столицы Асет Исекешев поздравил работников медицины с профессиональным праздником, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Уважаемые медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Труд медицинских работников – это высокое служение во имя и на благо людей. На вас возложена огромная ответственность за будущее Казахстана. Ведь здоровье нации во все времена является одним из приоритетов социально-экономической стратегии государства.

Президент страны – Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих ежегодных Посланиях отмечает, что важным направлением повышения уровня человеческого потенциала являются доступность и качество оказания медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни.

На сегодняшний день в соответствии с поручениями Главы государства в Астане созданы все необходимые условия для развития системы здравоохранения, получения качественных и доступных медицинских услуг.

Выражаю глубокую благодарность за ваш труд. Желаю вам и вашим семьям благополучия, счастья, здоровья и успехов!

С уважением Асет Исекешев.

