Аким Астаны поздравил ветеранов ВОВ

В преддверии Дня Победы аким Астаны поздравил лично 2 ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, передает Kazpravda.kz.
Так, он навестил Асылхана Табылдиновича Бекбаева, который был призван в армию в 18-летнем возрасте. С ноября 1944 года в составе 134-го гвардейского авиационного полка 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 3-го Белорусского фронта освобождал от захватчиков Беларусь и Прибалтику. Пройдя все ужасы войны, посвятил жизнь народному образованию.
"10 лет был в армии, из них 4 года войны, прошел Восточную Пруссию. Что можно сказать об этой войне? Помню своих дорогих товарищей. Я летал на самолетах Пе-2 в Восточной Пруссии и там был тяжело ранен, не мог ходить. За мной ухаживала белорусская девушка Татьяна Новикова. И вот через время я написал домой, родителям, чтобы они дали разрешение жениться на ней. От родителей получил письмо – разрешение, но нужно было привезти ее домой, в Бескарагайский район. Я с ней договорился, взял ее, привез в Восточно-Казахстанскую область. Она выучила казахский язык, обычаи, традиции. И когда мать не могла ходить, она ухаживала за ней. Вот такая она была, Татьяна Новикова", – рассказал фронтовик свою историю войны.
Асет Исекешев вручил ветерану подарки, поблагодарил за подвиги.
"Спасибо за чистое небо над головой. Вы прошли четыре долгих года трудностей и лишений. С каждым годом ветеранов становится все меньше, мы благодарим и ценим каждого героя. Наш долг – бережно хранить и передавать детям память о ваших подвигах. Крепкого здоровья вам и вашим близким!" – сказал градоначальник.
Также аким встретился с 94-летним Михаилом Петровичем Кочетковым, который воевал в составе Западного, третьего Белорусского и первого Прибалтийского фронтов. День Великой Победы встретил под Кенигсбергом, в Восточной Пруссии. Ветеран рассказал акиму о трудностях войны, а также поблагодарил государство за постоянную поддержку.
"Окончание войны встретил на немецкой земле. Как сейчас помню, нам говорят: выходите из окопов, немцы сдались, война окончена. Я еще тогда не поверил, но потом потихоньку начали выходить, и действительно никто не стрелял. Мы начали обниматься, поздравлять друг друга. Молодых призываю защищать Родину, ценить мир, работать на благо страны! Сейчас все развивается, не стоит на месте, у нас новая столица. Нужно дерзать, стремиться, все условия для этого созданы", – сказал ветеран.
Стоит отметить, что, по информации акимата столицы, в Астане проживают 93 участника Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы каждому участнику выплачена единовременная материальная помощь в размере 511 135 тенге. Кроме этого, лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, выплачено по 21 645 тенге (9 МРП). Семьям погибших военнослужащих, вдовам погибших ветеранов ВОВ в годы войны, другим категориям лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, труженикам тыла – по 10 823 тенге (4,5 МРП).