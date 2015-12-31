Аким Астаны поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом

Общество
1495
Ксения Воронина
Фото Kazpravda.kz
Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом, передает Kazpravda.kz.

"Уважаемые астанчане и гости столицы! Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 2016 годом! Новый год – это праздник, наполненный радостью и теплом, связанный с добрыми надеждами и желаниями. Уходящий 2015 год был позитивным и успешным для Астаны. Реализованы важные задачи по улучшению социально-экономической жизни столицы. Впереди нас ждут новые свершения и победы. Уверен, что совместно мы достигнем еще более значимых результатов. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и процветания!" – говорится в поздравлении, размещенном на сайте городского акимата.

Напомним, что 31 декабря в Астане на территории ледового городка у ТРЦ "Хан Шатыр", а также на городской площади перед зданием акимата состоятся праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового, 2016 года.

