Аким Астаны призвал бережно относиться к городскому имуществу

Закон и Порядок,Столица

Аким Астаны Женис Касымбек сделал обращение на своей странице в Instagram в связи со случаями вандализма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: акимат Астаны

- Ежедневно вместе с жителями мы работаем над тем, чтобы наш город становился комфортнее, чище и благоустроеннее. Однако, к сожалению, есть случаи вандализма и неуважительного отношения к общественному пространству. Отдельные несознательные граждане повреждают остановочные павильоны, урны, скамейки, скульптуры, элементы благоустройства и др. Среди нарушителей также есть несовершеннолетние.

Глава государства отметил, что мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму, «уважение к Закону и Порядку – это не страх перед наказанием, а, прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности». Важно понимать: отношение к общественному имуществу – показатель личной культуры и воспитания. Всё, что создаётся и благоустраивается в городе, делается прежде всего для удобства людей. Повреждая городскую инфраструктуру, нарушители причиняют ущерб не только городу, но и создают неудобства для всех жителей и гостей столицы – в том числе для своих родных и близких, которые ежедневно ходят по этим же улицам, - отметил градоначальник.

По его данным, за порчу или уничтожение чужого и коммунального имущества были привлечены к ответственности 143 человека, также было зафиксировано 928 адмправонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования. Кроме того, ведётся активная работа по удалению граффити, с помощью которых злоумышленники рекламируют наркотические средства.

- Совместно с полицией проводим системную работу по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений. Сотрудники полиции ежедневно патрулируют улицы и выявляют нарушителей. Ежегодно увеличиваем количество камер видеонаблюдения в городе. Важно понимать: ни одно правонарушение не останется безнаказанным. В обществе должны быть сформированы нулевая терпимость к нарушениям закона и общественное порицание.

В соответствии с законом антиобщественные деяния будут жёстко наказываться, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Также к ответственности будут привлекаться родители несовершеннолетних нарушителей. Призываю всех жителей и гостей столицы бережно относиться к нашему городу – месту, где живём мы, наши родные и близкие, - заключил Женис Касымбек.

#обращение #Касымбек #вандалы

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