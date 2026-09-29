Аким Астаны призвал бережно относиться к городскому имуществу

- Ежедневно вместе с жителями мы работаем над тем, чтобы наш город становился комфортнее, чище и благоустроеннее. Однако, к сожалению, есть случаи вандализма и неуважительного отношения к общественному пространству. Отдельные несознательные граждане повреждают остановочные павильоны, урны, скамейки, скульптуры, элементы благоустройства и др. Среди нарушителей также есть несовершеннолетние.

Глава государства отметил, что мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму, «уважение к Закону и Порядку – это не страх перед наказанием, а, прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности». Важно понимать: отношение к общественному имуществу – показатель личной культуры и воспитания. Всё, что создаётся и благоустраивается в городе, делается прежде всего для удобства людей. Повреждая городскую инфраструктуру, нарушители причиняют ущерб не только городу, но и создают неудобства для всех жителей и гостей столицы – в том числе для своих родных и близких, которые ежедневно ходят по этим же улицам, - отметил градоначальник.