Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о ходе благоустройства столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

«Ежегодно проводим масштабные работы по благоустройству города. К примеру, в текущем году благоустроили более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары, аллеи). При благоустройстве особое внимание уделяем озеленению, развитию пешеходных маршрутов, формированию современной городской среды. Один из крупных объектов города – аллея «Мыңжылдық». Благоустроили новый сквер за Казахским музыкально-драматическим театром имени К. Куанышбаева, привокзальную территорию «Нұрлы жол». Главная идея проекта – сформировать единый линейный парк протяжённостью около 4 км. На всём протяжении аллеи будут чередоваться разные сценарии: прогулочные зоны, сады, водные элементы, вело- и пешеходные маршруты. Большой акцент сделали на озеленении», - написал Женис Касымбек.

Среди значимых проектов этого года – реализация 2-ой очереди проекта GreenLine. Протяженность линейного парка – 2,3 км. Вдоль маршрута есть каскадный водопад, пруды, детские игровые площадки, прогулочные маршруты и различные зоны для отдыха.

«Особое внимание уделяем правому берегу – исторически сложившейся части Астаны, с которой во многом начиналось развитие города. Для нас важно не просто обновить отдельные улицы, а сохранить их характер и одновременно дать этой части столицы современное дыхание. Также мы последовательно формируем вдоль реки Есиль единую систему общественных и рекреационных пространств, благоустроили территорию возле цирка», - пишет аким.

Следующий проект – это создание экопарка на малом Талдыколе. В экопарке планируется сохранение природного ландшафта, естественное озеленение, прогулочные маршруты и набережные.

Также продолжит свое развитие территория в районе Триатлон-парка. Планируется дальнейшее благоустройство набережной, строительство нового пешеходного моста, который свяжет два берега и станет самостоятельным архитектурным объектом.

Главная задача – не просто создавать отдельные парки и скверы, а формировать единую систему качественных общественных пространств, связанных между собой удобными пешеходными маршрутами и доступными жителям разных районов города, добавил он.