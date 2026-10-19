Аким Астаны рассказал о ходе строительства второй очереди Tarlan Astana

Транспорт,Столица
Дана Аменова
корреспондент

Данный вид транспорта пользуется спросом среди горожан.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о втором этапе системы легкого рельсового транспорта Tarlan Astana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой столичный акимат

По словам градоначальника, с момента запуска системы легкорельсового транспорта Tarlan Astana пассажиропоток составил почти 11,5 млн поездок. Данный вид транспорта пользуется спросом среди горожан и становится частью их повседневной жизни.

Параллельно продолжаем реализацию второй очереди проекта, направленной на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы.

Строительство ведётся по нескольким направлениям:

Направление в сторону города Косшы

Продолжаются строительно-монтажные работы по возведению опор, эстакадных конструкций и станций. На сегодня установлено 294 опоры (97%) и смонтировано 385 эстакадных конструкций (73%).

До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на станциях № 401, 402 и 403. Всего на этом направлении предусмотрено строительство трёх станций.

Направление в сторону мкрн Жагалау

Проект предусматривает строительство восьми станций. Геологические изыскания завершены. В настоящее время ведутся работы по установке ограждений, а также выносу и переустройству инженерных сетей для последующего развертывания строительно-монтажных работ.

Направление в сторону железнодорожного вокзала «Астана-1» (правый берег)

«На данном направлении предусмотрено строительство девяти станций, включая пересадочную станцию №201. Геологические изыскания завершены. Продолжается строительство пересадочного узла станций №201/301 вдоль проспекта Сығанақ (на участке между проспектами Кабанбай батыра и Тұран). На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра забетонированы две опоры. Также продолжаются работы по устройству свай и ростверков. На других участках ведётся подготовка к последующим строительно-монтажным работам. Развитие сети легкорельсового транспорта - важный шаг к формированию современной и удобной транспортной системы нашей столицы»,  написал Женис Касымбек.

#Астана #акимат #ЛРТ #ход #Tarlan Astana #строительство. очередь

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