Аким Астаны вмешался в решение проблем столичной молодежи

Сегодня аким Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с представителями молодежного маслихата передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт
акима.
Как сообщается, Джаксыбеков напомнил, что для реализации программы Главы государства "План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ" в вопросе превращения Астаны в деловой, культурный и научный центр Евразии необходимо создать все условия для качественного образования, выявления научного и творческого потенциала молодежи.
Аким также обратил внимание на привлечение молодежи в качестве волонтеров Международной выставки "ЭКСПО-2017". С текущего года была начата работа по привлечению молодежи к строительству ЭКСПО-городка в рамках программы "Жасыл ел".
"С вашей стороны необходимо популяризировать данный проект среди молодежи в целях вовлечения еще большего количества студентов и нетрудоустроенной молодежи", – сказал аким.
Отдельно глава столицы остановился на вопросе пропаганды здорового образа жизни и спорта в городе. Он призвал молодежь принять активное участие в организации и проведении крупных спортивных мероприятий.
"Астана должна стать городом массового спорта. В городе сейчас разрабатывается масштабный план проведения спортивных, общественных мероприятий, и молодежь должна принять в этой работе самое активное участие. Ждем от вас, от инициативной молодежи, предложений по дальнейшему развитию нашей столицы", – резюмировал аким.