Аким Астаны встретился с дольщиками ещё пяти ЖК

На встрече дольщики поднимали разные вопросы: как по строительным работам дома, так и по инженерным сетям, благоустройству, документации и др.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками ЖК «Коргалжинский квартал», «Комсомольский», «Шыгыс 4-1», «Туран-Сыганак» и с представителями ЖСК «Наш дом Аниса». Об этом глава города написал на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Продолжаю встречаться с дольщиками. Сегодня встретился с дольщиками ещё 5 многоквартирных жилых комплексов. Это ЖК «Коргалжинский квартал», «Комсомольский», «Шыгыс 4-1», «Туран-Сыганак», также с представителями ЖСК «Наш дом Аниса».

Общее количество дольщиков в данных МЖК - порядка 1,5 тыс. человек. У каждого дома своя сложная многолетняя история: где-то был поднят каркас, а где-то работы остановились на уровне фундамента. К примеру, в некоторых блоках ЖК «Шыгыс 4-1» был только фундамент.

На встрече дольщики поднимали разные вопросы: как по строительным работам дома, так и по инженерным сетям, благоустройству, документации и др. Поставил задачу ускорить темпы строительства.

Из 51 объекта долевого строительства ранее были решены вопросы по 36 объектам. Из 15 оставшихся объектов 7 объектов завершим в ближайшие месяцы, 8 объектов (более 30 ЖК) – в течение 2023 года», - сообщил аким.