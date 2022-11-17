Фото: Александр Куприенко
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Аким Астаны встретился с учителями школ и колледжей

Аким Астаны Алтай Кульгинов встретился с учителями школ и колледжей и обсудил вопросы развития образования. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает официальный сайт столичного акимата.

«Вопросы дальнейшего развития сферы образования, строительства учебных заведений, открытия кабинетов инклюзии, выделения грантов и др. обсудили с учителями школ и колледжей. Наравне со строительством учебных заведений также уделяем должное внимание повышению качества образования, созданию условий для труда.

В целях привлечения молодых специалистов ежегодно выделяем гранты на обучение. К примеру, если за 3 года выделили 1400 грантов, то в этом году выделили свыше 1 тыс. грантов. Также в планах за счет частного инвестора построить педагогический институт. Есть ряд жилищных программ, по которым проходят работники сферы образования.

Строительство соцобъектов – одно из важных направлений, над которым мы ведем системную работу. Для строительства соцобъектов определили свыше 420 земельных участков. Для строительства школ – 158 участков, для детсадов – 185, для медцентров (поликлиники, родильные дома, реабилитационные центры) – еще 78 участков. Количество земучастков для строительства соцобъектов будем ежегодно увеличивать.

С 2019 года построили 45 школ на 93 тыс. ученических мест (в 2 смены). 9 из них откроем в текущем учебном году. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато проектирование 23 крупногабаритных школ, которые позволят создать более 84 тыс. ученических мест (в 2 смены). К их строительству приступим уже в следующем году.

Кроме того, капитальный и текущий ремонт провели почти в 40 учебных заведениях (школы, детсады, колледжи), модернизировали 38% школьных библиотек, открыли ряд центров дополнительного образования, в том числе шахматные кружки. 


Продолжаем создавать условия для безбарьерной среды. С сентября текущего года открыли 4 спецкласса для детей с нарушениями зрения. В декабре планируем открыть еще один Центр поддержки детей с аутизмом. Все вышеозвученные меры продолжим развивать и дальше. Регулярные встречи с работниками сферы образования позволяют нам оперативнее решать возникающие вопросы, вносить задачи в план», - написал аким столицы.

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