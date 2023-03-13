Аким Астаны встретился с жителями жилого массива Ондирис

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о проблемах, которые поднимались на встрече с жителями жилого массива Ондирис, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

«Встретился с жителями жилого массива Ондирис (Лесозавод, район Байконыр). Жители поднимали вопросы по сносу аварийного жилья, строительству дорог, канализации, моста, газификации, электроснабжению, запуску маршрутов, благоустройству и др.

Один из важных и наболевших вопросов - снос аварийного ветхого жилья. В ЖМ Ондирис есть дома барачного типа, которые должны были снести ещё 60 лет назад. Как я ранее говорил, мы сейчас проводим актуализацию списков таких домов. Составим график сноса. К примеру, в ближайшие 3 года планируем построить от 2,5 до 3 тыс. квартир для жителей аварийного ветхого жилья. Кроме того, ежегодно также строим доступное льготное жилье для нуждающихся очередников.

По газификации. Жители районов Алматы и Сарыарка ранее получили возможность подключить дома к газу. Сейчас ведётся строительство подводящего газопровода в районы Байконыр и Есиль, после приступим к строительству внутриквартальных сетей.

Также в городе строим ряд объектов систем жизнеобеспечения, проводим модернизацию инженерных сетей, реконструкцию электрических подстанций и др.

Вопросов много, за раз не решим все вопросы. Будем решать поэтапно. Районный акимат будет информировать по срокам исполнения», - написал аким столицы.