Общество
Аким будет полностью отвечать за профилактику правонарушений на местах – Касымов
В ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал об объединении полицейских служб и роли акима в деятельности местной полицейской службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

"Прежде чем приступить к таким изменениям, мы изучили опыт многих стран. Ведь вопросы, которые ставятся перед местной полицией (профилактика правонарушений, нулевая терпимость, общественный порядок – прим. автора), действительно имеют местное значение. Хотелось бы поднять роль местного сообщества и акимов, чтобы они больше принимали меры по предупреждению преступности на местах, профилактике правонарушений. Для того, чтобы поднять роль местных акимов мы создали местную полицейскую службу", – сказал Касымов.

По его словам, за два года существования МВД подвело итоги и приняло решение объединить две службы в одну.

"Мы заметили, что получились две полицейские службы. Первая – это департамент внутренних дел и вторая – местная полицейская служба, поэтому еще раз изучив, внесли предложение объединить эти две полицейские службы. Указ Президентом подписан, и мы департаменты внутренних дел переименовали в департаменты полиции. Например, департамент полиции Астаны или Алматы", – сообщил он.

Так, 12 июля т. г. принят один из законов, направленных на совершенствование деятельности органов. Законом департаменты внутренних дел преобразованы в департаменты полиции, а Местная полицейская служба вошла в их состав на правах структурного подразделения с сохранением прежних задач и функций.

На сегодняшний день акимы наделены правом назначать и освобождать от должности начальников департаментов полиции (по представлению министра внутренних дел) и полномочиями ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений, но без вмешательства в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность полиции.

Местная полицейская служба, созданная в реализацию 30-го шага Плана нации, начала свою деятельность с 1 января 2016 года. Одной из основных целей ее создания было обеспечение подотчетности новой службы местному сообществу, повышение уровня доверия населения к деятельности полиции.

Как отметил Касымов, основное новшество этого изменения в том, что начальник департамента полиции теперь будет отвечать за все. Кроме того, начальника местной полиции будет назначать аким региона или города. Таким образом, отвечать полностью за профилактику правонарушений на местах будет аким, кроме вопросов оперативно-следственной службы.

"Дело в том, что мы давно хотели это сделать, так как в департаменте внутренних дел находились уголовная инспекция, ЧС и все остальное, а сейчас в департаменте полиции кроме полиции никого нет. Будут чисто полицейские службы. Местная полиция в полном составе войдет в этот департамент", – добавил он.

Стоит также отметить, что для повышения подотчетности полиции местному сообществу, законодательно руководителя департамента полиции обязали не реже одного раза в год отчитываться перед акимом и населением. Вместе с тем, на уровне закона закреплено ежеквартальное проведение участковыми инспекторами полиции отчетов перед населением административного участка.

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