Общество
Аким Карагандинской области прокомментировал ситуацию на АО "АрселорМитталТемиртау"
Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в ходе прямого эфира на телеканале "Казахстан-Караганды" прокомментировал ситуацию на "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazpravda.kz со ссылкой на BNews.kz.

"Как известно, компания "АрселорМиттал Темиртау" заявила о своем намерении с 1 августа нынешнего года уменьшить заработную плату своим работникам примерно на 25%", – сказал аким области в своем выступлении в прямом эфире.

Он напомнил, что компания объясняет эту меру тяжелым финансовым положением, вызванным падением спроса на свою продукцию, и считает ее предпочтительной альтернативой сокращению большого количества рабочих мест. Предполагается также, что средства, полученные от сокращения зарплат, пойдут на развитие производства и повышение конкурентоспособности продукции.

"Я неоднократно встречался с руководством компании для обсуждения этого вопроса, и должен заявить следующее. Подобные ситуации возникали в "Арселор Миттал Темиртау" и ранее, но были благополучно урегулированы. На сегодняшний день администрацией компании ведутся переговоры с профсоюзом металлургов "Жақтау" и профсоюзом угольщиков "Қорғау". Их совместное решение будет выработано непременно с учетом интересов работников",  заверил Нурмухамбет Абдибеков.

Он подчеркнул, что если компания снизит заработную плату в одностороннем порядке, будут приняты соответствующие меры в рамках трудового законодательства Республики Казахстан.

"Потому что, в конечном счете, речь идет о наших гражданах, благополучии их семей, и мы не можем допустить ущемления их права на достойную оплату труда. Кроме того, хотел бы сообщить, что в настоящее время уполномоченным органом ведется внеплановая проверка по вопросу нормативной численности работников в компании "АрселорМиттал Темиртау", – сообщил глава региона.

"По результатам этой проверки в случае выявления нарушений трудового законодательства будет вынесено соответствующее предписание на имя руководства компании", – заключил аким Карагандинской области.

Напомним, 28 июля руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" заявило о намерении сократить заработную плату работников компании на 25% с 1 августа 2015 года. Позже намерение правления компании прокомментировали в Министерстве здравоохранения и социального развития РК, заявив, что в соответствии с действующим законодательством, компания не может изменить условия коллективного договора и снизить заработную плату работников на 25% без согласования с профсоюзами.

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