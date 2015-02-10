Аким Караганды не смог уволить своего подчиненного

Главу отдела физкультуры и спорта акимата Караганды Марата Асубаева не стали увольнять за коррупцию, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на региональный сайт "Новый вестник".
Его правонарушение рассматривали на дисциплинарном совете.
"Руководителя отдела физической культуры и спорта Марата Асубаева наказали строгим выговором. Так решил аким Караганды, рассмотрев дисциплинарное дело своего подчиненного. Чиновника решили не увольнять, поскольку в городском акимате и так не хватает сотрудников", – говорится в сообщении.
О коррупционном правонарушении стало известно после прокурорской проверки, проведенной в 2014 году. Выяснилось, что руководитель госоргана Марат Асубаев неправильно провел госзакупки – приобрел товар, не соответствующий указанным в документах отдела физкультуры и спорта. При этом на закуп товара было потрачено порядка 7 млн бюджетных тенге. Кроме того, он не выставил объявление о закупке призов на интернет-портал, а заключил договор с поставщиком напрямую. Причиной этого стали приказы его ведомства.
В свою защиту чиновник объяснил, что никакого предпочтения поставщику не оказывал, а действовал исключительно на благо карагандинцев, которые занимаются спортом.
"Прошу принять во внимание то, что договор на приобретение призов был заключен из лучших побуждений, нежели оказание содействия в осуществлении предпринимательской деятельности. Умысла с нашей стороны не было. Все купленные призы мы вручили участникам городских соревнований," – оправдывался руководитель городского отдела физической культуры и спорта.
За коллегу заступился руководитель аппарата акима Караганды Арман Оспанов.
"Марат Рахимович работает в системе акимата больше 14 лет. Я уверен, что у него не было умысла заработать на ком-то или оказать предпочтение какому-то предпринимателю. Он пришел на заседание дисциплинарного совета, чтобы его выслушали. Только за то, что он купил волейбольный мяч, а не футбольный, мы не можем обвинять его и ставить в один ряд с другими коррупционерами. Это лично мое мнение. Понимаете, у нас в акимате Караганды большая проблема с кадрами. У нас более 20 вакантных должностей. Большинство конкурсов, которые мы объявляем на государственную службу, проходят впустую. Потому что люди не хотят идти работать в акимат. А найти альтернативу Марату Асубаеву в таком важном вопросе, как развитие спорта и поддержка здорового образа жизни, весьма трудно", – сказал Оспанов.