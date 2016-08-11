Аким Костанайской области обсудил с послом Латвии вопросы сотрудничества

Фото пресс-службы акима Костанайской области
10–11 августа Костанайскую область с официальным визитом посещает Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Казахстане Юрийс Погребнякс, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима области.
В рамках визита состоялась встреча акима области Архимеда Мухамбетова и Юрийса Погребнякса, на которой стороны обсудили вопросы социально-экономического и культурного сотрудничества.
"На территории нашей области находится одно из крупных в Казахстане предприятий с участием латышских инвесторов – ТОО "LAMERC AGRO". С 2008 года компания работает в Карабалыкском и Алтынсаринском районах области, объем инвестиций за это время составил более $37 млн. Компания насчитывает 250 сотрудников", – говорится в сообщении.
Как подчеркнул Погребнякс, между странами достигнут высокий уровень взаимодействия, которому способствуют многие совместные международные проекты.
"В экономической сфере интересы Казахстана и Латвии традиционно затрагивают сферы логистики и транспорта в рамках Нового Шелкового пути, пищевой промышленности и фармацевтики, а также предоставления образовательных услуг", – отметил посол.
В свою очередь аким региона сказал, что готов рассмотреть предложения в сфере переработки сельхозпродукции – прежде всего молока и мяса птицы.
"Наша область также является машиностроительной. С белорусским "Гомсельмашем" мы планируем создать совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Но нам необходимо также наладить выпуск малогабаритной сельхозтехники. И нам интересен опыт Латвии в этом направлении", – обозначил приоритеты сотрудничества Мухамбетов.
Со стороны посольства Латвии поступило предложение обменяться визитами бизнес-делегаций для выработки и рассмотрения конкретных предложений по сотрудничеству.
В целом в программе визита запланировано посещение крупных предприятий области – АО "Баян Сулу", ТОО "Лидер 2010", АО "ССГПО".
11 августа делегация посетит объекты ТОО "LAMERC AGRO". Основным направлением деятельности компании является выращивание зерновых, масличных (лен, рапс, соя), а также бобовых культур (горох, нут, чечевица).