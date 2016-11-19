Аким Кызылординской области рассказал о туристическом потенциале региона
У Кызылординской области большой потенциал для развития туризма. Об этом сообщил на пленарном заседании VIII форума "Байконур Инвест" глава региона Крымбек Кушербаев, передает Kazpravda.kz.
"Кызылординская область активно задействована в ЭКСПО-2017. Комплекс "Байконур" включен в перечень туристических объектов выставки. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить и нашу область в дни ее проведения", – сказал Кушербаев.
В целом, он отметил, что Кызылординская область имеет большой потенциал развития туристической отрасли. "Развита транспортно-логистическая инфраструктура. По территории области проходит 812 километров автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, железнодорожная сеть, нефтепровод и газопровод. Три аэропорта области, два – в Байконыре (Крайний и Юбилейный) и один – в Кызылорде (Коркыт Ата) могут принимать любые типы самолетов", – сообщил аким.