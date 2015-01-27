Свежий выпуск Аким на приеме... у населения Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Традиционным отчетам исполнительной власти перед населением нынче исполняется 10 лет. Родившись по инициативе Главы государства, они решают наиболее актуальные, жизненно важные вопросы людей. Бывали случаи, сам тому свидетель, когда на исполнения «наказов» населения уходило всего несколько часов, естественно, если за решение вопроса брались ответственные и эффективные акимы.

Вспомним первые отчеты... Те, кто находился в президиумах, не успевали записывать вполне справедливые требования аудитории: почему в аул не заходят рейсовые автобусы, как установить телефон, устроиться на работу, когда перестанут задерживать пенсии, почему зарплата ниже прожиточного минимума, кто очистит дорогу от снега?..

Один из первых отчетов побил все рекорды: население задало акиму района 87 вопросов, требуя их решения. Однако жизнь не стоит на месте – мы стали жить лучше. Где-то программы реализуются более успешно, где-то менее. Да и отчеты стали другими. Все чаще в поддержку власти звучат аплодисменты, число постановочных вопросов сократилось в разы, а кое-где они вообще ушли в историю.

Вспомнилось об отчетах не только по случаю их юбилейной даты. В середине января побывал на одном из них. Такой же отчет, в том же ДК, почти с теми же главными действующими лицами (аким города поменялся) проходил год назад. Был он настолько заорганизованным, что на вопросы населения, ради чего и намечалась встреча, регламент не оставил времени. Аким города растянул доклад на целый час, рассказывая скучным, монотонным голосом в основном о достижениях страны. О проблемах же поселка, куда приехал с отчетом, – ни слова.

Нынче атмосфера на сходе царила другая, хотя аким Кокшетау, приехавший на отчет в пригородный поселок Красный Яр, состоял в должности градоначальника всего 10 дней. Ермека Маржикпаева знаю давно. Во власть пришел из бизнеса. Руководил Аршалынским, Зерендинским районами, назначался заместителем акима облас­ти, инспектором Администрации Президента. Опытный и зрелый государственник, прочувствовав ситуацию, повернул сценарий отчета на 180 градусов, предложив вместо доклада живой диалог с населением.

Кокшетау завершил 2014-год, можно сказать, с переменными успехами, доложил он аудитории. В небольшом минусе оказалась промышленность, поэтому доходная часть бюджета недобрала 500 млн. тенге. А коль казна испытывает дефицит, решение отдельных проб­лем затянется. Среди них – модернизация и капитальный ремонт центральной котельной, окончание пристройки к школе № 3, ремонт внутрипоселковых дорог.

После такого откровенного признания, правда, аким успел добавить, что в минувшем году красноярцы в целом от государства получили, так сказать на проживание, 700 млн. тенге, в зале «зависла» пауза. В эти секунды подумалось: сейчас начнется такое, что власти мало не покажется. Народу в ДК – яблоку негде упасть, люди даже в проходах стояли, многие рвались к микрофону.

Но случилось то, что и должно было случиться. Люди, особенно представители старшего поколения, вот уж кто горазд на критику, вмес­то этого выражали благодарность сельскому акиму Базарбаю Абуову за внимание и заботу о них. Он и снег чистит, и дороги отсыпает, свалки ликвидирует, строит контейнерные площадки для сбора мусора, говорила в микрофон пожилая женщина. Ей вторила другая: это первый аким, ставший в поселке настоящим хозяином, каждого жителя выслушает, никому в просьбе не откажет... Он и предприниматель Шиманский спасли поселок от паводковых вод, переносной микрофон уже подхватил аксакал, если б не они, 35–40 домов пострадали.

Припоминаю отчет примерно пятилетней давности. Проходил он в ауле Конысбай. В клубе собрались, считай, все жители. Пришли дети, женщины, пенсионеры. Аким района зашел на трибуну, но не успел раскрыть рта, как зал утонул в дружных аплодисментах. Затем вышла на сцену местный аким и объявила: «По просьбе аулчан отчет отменяется, все наши проблемы районная власть решила, поэтому хотим ее отблагодарить концертом художественной самодеятель­ности».

Ага, вот почему собрались дети, женщины, старейшины аула. Концерт на 1,5 часа закатили. Приятно быть на подобных встречах власти с населением. Красноярский отчет чем-то этот сценарий напоминал. Концерта не было, зато теплых слов – хоть отбавляй. У аудитории настроение было приподнятым, чем сразу же воспользовался городской аким, предложив продолжить сход в формате диалоговой площадки.

Вопросов возникло много, но главным образом частного характера. У кого-то водозаборная колонка далеко от дома, на одной из улиц оказался неосвещенным переулок, кому-то до автобусной остановки далеко… Маржикпаев не стал детально разбираться с тем, что и у кого болит, отчет в таком разе мог бы затянуться до позднего вечера. Диалог требовал эффективных действий. Сценарий встречи меняется в очередной раз.

– Оставляю в зале после отчета всех руководителей госорганов, – сообщил он собравшимся. – С любыми вопросами подходите, чиновники возьмут их на учет, а я позже определю сроки исполнения, думаю, все стороны останутся довольны.

Даже вопросы частного характера нельзя футболить, после встречи скажет аким города. Отчеты для того и задумывались.



