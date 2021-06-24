Аким нового формата

Во втором полугодии у 41 из 156 сельских акимов региона, избранных в 2017 году, заканчивается срок полномочий. И кто придет на их место – покажет народное голосование.

– Если ранее сельские акимы избирались депутатами районных маслихатов, то теперь в соответствии с указом Президента в стране вводятся прямые выборы с учас­тием населения, – объясняет председатель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов. – Такой подход, с одной стороны, налагает большую ответственность на тех, кто будет избран, ведь за них отдают голоса рядовые избиратели, ожидающие конкретных результатов, а с другой – предполагает прямую и тесную связь между властью и гражданами.



Изменения коснулись и выдвижения кандидатур. Своих претендентов разрешено выдвигать общественно-политическим организациям. Могут баллотироваться самовыдвиженцы, которые должны быть поддержаны не менее чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего округа.

И, наконец, если на каком-то участке не наберется больше двух претендентов, то своих кандидатов по согласованию с местным сообществом выдвигает аким района. При этом каждый баллотирующийся определяет доверенных лиц по своему усмотрению в количестве, не превышающем трех человек на каждый избирательный учас­ток округа.



В предстоящем выборном процессе в 41 сельском округе примут участие более 680 членов избирательных комиссий. В нас­тоящее время идет их обучение по программе, утвержденной Центризбиркомом. Более 80% от общего числа уже прошли соответствующую подготовку. Планируется, что на днях ее завершит весь состав структур.

Параллельно оказываются консалтинговые услуги политическим партиям. С ними проведены отдельные встречи.

– Мы не диктуем, кого именно нужно предлагать, а лишь даем рекомендации и оказываем помощь по подготовке документов, – отметил Сергали Айдапкелов. – Обращаются к нам за разъяснениями и самовыдвиженцы. Их тоже подробно консультируем. Для руководителей аппаратов акимов районов и райотделов внутренней политики прошел отдельный областной семинар. Ведь первые также оказывают консультационную помощь на местах, а вторые будут особо задействованы в агитационный период.



Не менее важно проинформировать о внесенных изменениях в выборный процесс местное население. Именно поэтому по инициативе главы региона Бердибека Сапарбаева при акимате облас­ти созданы три информационно-пропагандистские группы, в которые вошли в основном представители областной избирательной комиссии, аппарата акима области, работники региональной прокуратуры и облдепартамента Агентства по делам госслужбы.



Они объездили все села, которых коснутся выборы. Перед ними стояла задача – разъяснить сельчанам нововведения.

– Изначально до некоторых жителей аулов дошла неверная информация о том, кто может выдвигать свою кандидатуру. Было сказано, что данное право имеют только госслужащие. Но это не так. Законом определено 9 позиций для кандидатов. Если человек подходит хотя бы по одной из них, то он может баллотироваться, – подчеркнул глава областной избирательной комиссии.

Создаются условия для учас­тия в выборах граждан с ограниченными возможностями. В настоящее время с ними работает областная избирательная комиссия, контакты налаживаются через органы социальной защиты. Кроме того, в этом воп­росе оказывают содействие 15 общественных организаций, которые занимаются защитой прав и интересов людей с инвалидностью.

Вместе с тем из-за продолжаю­щейся пандемии коронавируса большое внимание уделяется вопросу обеспечения безопас­ности здоровья членов избирательных комиссий. Планируется, что, как и на прошлых выборах, все они будут работать в полной медицинской экипировке. Заказ средств индивидуальной защиты, в том числе масок, перчаток, комбинезонов, пластиковых экранов, уже сделан. Поставка ожидается в начале следующего месяца. В избиркоме уверены: проблем не будет. Тем более что опыт уже есть.



Плюс к этому дополнительную защиту им гарантирует вакцина. На сегодня около 75% членов избирательных комиссий прошли иммунизацию от COVID-19. Из них 40% получили уже второй компонент препарата. Планируется, что до 15 июля первую дозу вакцины получит оставшаяся часть персонала.

По вопросам соблюдения санитарных норм на местах на период выборов состоялось отдельное совещание с участием главы региона. Всем акимам районов даны соответствующие указания, одно из которых заключает­ся в обеспечении электората медицинскими мас­ками и антисептиками. Кроме того, предполагается, что перед входами в участки будут стоять дезинфицирующие тоннели.



Регистрация кандидатов нач­нется после объявления даты проведения выборов. На эту процедуру отводится 18 дней. Агитационный период займет 9 дней. Один день объявляется днем тишины.

Между тем, по словам руководителя областной избирательной комиссии, пока большой активности со стороны кандидатов не наблюдается. Но население в сельских округах понемногу начало готовиться к предстоящему политическому событию.

– На сельского акима возлагаются большие обязанности, – отметил руководитель областной избирательной комиссии. – Чтобы их успешно выполнять, необходимо знать законы. По моим подсчетам, сельскому акиму даются 57 полномочий. И важно, чтобы он разбирался во всех вопросах, которые курирует. Ему предстоит на практике внедрять госпрограммы, которые сопровождаются большими бюджетными средствами. Именно поэтому тот человек, который придет на место акима, должен быть грамотным.

Голосование пройдет в традиционном формате с использованием бумажных бюллетеней.



– Что касается наблюдателей, то желающих достаточно много. Регламентировать их мы не будем, – отметил Сергали Айдапкелов. – Но они должны понимать: места ограничены, поскольку выделяемая площадь просто не позволяет разместить больше. Мы обязаны соблюдать социальное дистанцирование согласно санитарным требованиям.



В ходе совещания в акимате области Бердибек Сапарбаев отметил важность качест­венной подготовки к выборам и поручил принять меры по эффективному взаимодействию избирательных комиссий и местных исполнительных органов, а также по обеспечению неукоснительного соблюдения норм законодательства всеми участниками избирательного процесса.

Глава региона уверен, что предстоящие выборы позволят укрепить доверие населения к власти, усилить подотчетность акима перед сельчанами, а также повысить уровень оперативности реагирования на их потребности.

