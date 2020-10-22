Аким Нур-Султана обратился к горожанам на фоне роста случаев COVID-19

Иллюстративное фото: astana.gov.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к горожанам в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передает Kazpravda.kz
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"Введение дополнительных карантинных мер и ограничений зависит от того, в какой зоне находится город. Столица сейчас в зеленой зоне, но в последние дни намечается рост заболевания COVID-19. Если 19 октября было зафиксировано 13 случаев, то на 20 число уже 29, на 21 октября – 15 случаев. Динамика нестабильна.
Первое. Сейчас очень важно не допустить повторения вспышки как при первой волне COVID-19, когда мы один за другим разворачивали ковидные стационары, когда койки в палатах заполнялись в считанные часы. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел – он бок о бок с нами.
Врачи отмечают, что, если человек переболел, это не гарантирует ему иммунитета от вируса. Если в первый раз заболевший выиграл войну с коронавирусом, то это не значит, что он не находится в зоне риска. Ученые до сих пор выясняют губительные последствия коронавируса.
Второе. Сейчас мы видим, что некоторые кафе, рестораны и другие объекты, нарушая карантин, создают условия для хаотичного распространения коронавируса.
В связи с этим мы усилили проведение рейдов.
Третье. Наши врачи стали опытнее, а медучреждения – более подготовлены, но надо ли вам экспериментировать на себе. В случае необходимости развертывания коек мы сможем развернуть не одну – тысячи мест, но одномоментно врачей на всех не хватит. Оборудованные стационары без медработников не вылечат пациентов. В такой опасной ситуации с COVID-19 нельзя играть с огнем, нельзя думать, что пронесет, – не подвергайте себя и близких заражению коронавирусом.
Наиболее уязвимо старшее поколение – мы должны их беречь.
Для борьбы с инфекцией мы укомплектовали медучреждения необходимым оборудованием, лекарствами, средствами защиты. За последние недели дополнительно закупили свыше 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (с ранее закупленными количество аппаратов ИВЛ составляет 434), 2 аппарата компьютерной томографии (всего в городе 19 КТ), 7 цифровых рентгенографических систем, которые также позволяют видеть процент поражения легких (всего 63). Ранее в медучреждения поставили кислородные концентраторы, флоуметры и т.д.
Автопарк станции скорой медпомощи увеличили в два раза – с 64 машин до 130. Дополнительно заказали еще партию машин скорой помощи. Сформирован резерв на 1,5 тыс. медработников. Работы в данном направлении продолжаются.
Четвертое. Мы видим, что крупные города в европейских странах усиливают карантин. Нам надо извлечь уроки из первой волны! В летний период практически каждая семья не только со стороны наблюдала за ситуацией с коронавирусом, но и непосредственно была вовлечена: болели знакомые, коллеги, друзья, родственники. Только соблюдением саннорм и осознанием всей серьезности удастся не допустить новых летальных случаев и тяжелых последствий для организма людей.
Наши медработники стоят на передовой в борьбе с коронавирусом уже на протяжении восьми месяцев. Наша с вами задача – не допустить еще большей нагрузки на врачей и не допустить заражения наших близких и родных, ведь наука еще не до конца выяснила, с какими последствиями в дальнейшем столкнутся переболевшие. Берегите себя и своих близких!" – написал Алтай Кульгинов в Instagram.