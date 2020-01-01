Аким Нур-Султана поздравил жителей и гостей столицы с Новым годом

Пресс-служба акима столицы опубликовала поздравление Алтая Кульгинова с Новым годом, сообщает Kazpravda.kz.
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом!
Новый год является всенародным праздником, когда подводятся итоги года и строятся планы на будущее. Уходящий 2019 год запомнился множеством важных и масштабных событий. Во всех отраслях наблюдается развитие, достигнуты положительные результаты. Это стало возможным благодаря стратегическому курсу Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и единству нашего народа.
Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил повысить уровень жизни жителей.
Есть чёткое видение реализации планов на 2020 год.
Пусть в каждой семье будут мир, добро и благополучие! От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех добрых начинаниях!
С Новым 2020 годом!
С уважением, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов
Уважаемые жители и гости столицы!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом!
Новый год является всенародным праздником, когда подводятся итоги года и строятся планы на будущее. Уходящий 2019 год запомнился множеством важных и масштабных событий. Во всех отраслях наблюдается развитие, достигнуты положительные результаты. Это стало возможным благодаря стратегическому курсу Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и единству нашего народа.
Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил повысить уровень жизни жителей.
Есть чёткое видение реализации планов на 2020 год.
Пусть в каждой семье будут мир, добро и благополучие! От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех добрых начинаниях!
С Новым 2020 годом!
С уважением, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов