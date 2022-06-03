Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке

Суеты навёл житель одного из сёл в Актюбинской области. Мужчина взобрался на 50-метровую вышку и грозил спрыгнуть вниз. К месту прибыли все экстренные службы. Отговорить от страшного поступка сельчанина пытались родственники и спасатели. Но он вел себя агрессивно и не шел на контакт. Усмирить мужчину смог лишь местный аким. Он поднялся на высоту и разговорил односельчанина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Переговоры длились около двух часов. С помощью альпинистского оборудования мужчину спустили на землю. После беседы с психологом его передали участковому. Причины опрометчивого поступка сейчас выясняются.

"В результате переговоров местных исполнительных органов в лице акима сельского округа удалось договориться и предотвратить прыжок с высоты. Нашими спасателями данный мужчина благополучно был спущен вниз", – говорит начальник управления ДЧС по Актюбинской области Руслан Сахиев.



