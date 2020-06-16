Аким поселка Бурабай получил предупреждение о неполном служебном соответствии

Фото Ермурата ДОСУМОВА/kokshetau.online
Предупреждения о неполном служебном соответствии получили руководитель ГУ "Отдел земельных отношений Бурабайского района" и аким поселка Бурабай после заседания Совета по этике, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
По информации ведомства, 4 февраля 2020 года распоряжением акима поселка Бурабай местному предпринимателю отказано в продлении права временного землепользования в связи с несоответствием генеральному плану поселка.
Уже через 15 дней повторное ходатайство предпринимателя удовлетворено в полном объеме. Распоряжением от 19 февраля 2020 года право аренды продлено. Следует отметить, что в первом и во втором случаях индивидуальным предпринимателем был предоставлен одинаковый пакет документов.
"Осмотр земельного участка показал, что строения, соответствующие требованиям проекта детальной планировки (ПДП), отсутствуют. Согласно заключению ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» земельный участок находится в зоне строительства блокированных домов гостиничного типа. По представлению прокуратуры района дисциплинарное производство в отношении руководителя ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» и акима поселка Бурабай рассматривалось Советом по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Акмолинской области", – сообщили в прокуратуре.
За совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, по рекомендации Совета распоряжением акима Бурабайского района государственные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии». А незаконное решение о продлении права аренды отменено.
Всего прокуратурой Бурабайского района выявлено более 20 нарушений законности в сфере земельных отношений, в том числе такие, как предоставление земель вне конкурсов или торгов.
Сейчас принимаются меры к возврату незаконно предоставленных земельных участков.